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02 Ocak 2023 Pazartesi 16:30:00 - Güncelleme:02 Ocak 2023 Pazartesi 16:30:00

Bursa'da 9 zincir market şubesi mühürlendi

Kaynak: AA

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde zabıta tarafından yapılan denetimlerde, bazı zincir market şubeleri geçici süreliğine mühürlendi.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından zincir marketlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında etiket-kasa fiyat farklılığı başta olmak üzere çeşitli nedenlerle 9 zincir market şubesine mühür vuruldu.

İnegöl Belediyesinden zincir market şubelerinin mühürlenmesine ilişkin yapılan açıklamada, halk sağlığı ve refahını korumak adına yapılan denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Özellikle marketlere yönelik denetimler kapsamında; etiket ihlalleri başta olmak üzere, yıl içinde 3 cezai işlem uygulanan 3 zincir markete ait, toplam 9 market şubesi belediye encümeni kararı ile 3 gün süre ile mühürlenerek faaliyetlerine ara verilmiştir. Zabıta Müdürlüğümüzün denetimleri ara verilmeksizin sürerken, 3'üncü ihlale ulaşan şubelerde mühürleme işlemleri yapılmaya devam edecektir."

Etiketler : bursa zincir market zabıta denetim
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