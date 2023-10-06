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06 Ekim 2023 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 13:30:00

Bursa'da 1000 polisin katıldığı şafak operasyonunda aranan 111 kişi yakalandı

Kaynak: AA

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Bursa'da aranan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlülere yönelik düzenlenen operasyonda 111 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlardan aranan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

"Kasten öldürme, kasten yaralama, resmi evrakta sahtecilik, yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu" gibi suçlardan haklarında yakalama ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 111 kişi tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde diğer birimlerin de katılımıyla 200 ekipte 1000 polisin görev aldığı operasyon, şafak vaktinde başlatıldı.

Operasyonda, asayiş suçlarından aranan 87, kaçakçılık ve organize suçlardan 15, narkotik suçlarından ise 9 kişi gözaltına alındı.

Hırsızlık suçundan 13 yıl kesinleşmiş cezası olan firari hükümlü L.İ, evde yorganların arasına saklanırken yakalandı.

Yakalanan firari hükümlüler, cezaevine teslim edildi. Şüphelilerden bazıları ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Etiketler : bursa polis şafak operasyonu
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