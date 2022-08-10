Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 17.30 ve 20.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 18.00 ve 20.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri kuvvetli rüzgar beklendiğinden programdan kaldırıldı.

Aynı gerekçeyle saat 15.00'teki Mudanya-Eminönü/Sirkeci seferi de gerçekleştirilememişti.