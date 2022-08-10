Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Kaynak: AA
Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 17.30 ve 20.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 18.00 ve 20.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri kuvvetli rüzgar beklendiğinden programdan kaldırıldı.
Aynı gerekçeyle saat 15.00'teki Mudanya-Eminönü/Sirkeci seferi de gerçekleştirilememişti.
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