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13 Şubat 2022 Pazar 15:53:00 - Güncelleme:13 Şubat 2022 Pazar 15:53:00

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Kaynak: AA

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Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 17.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Aynı gerekçeyle BUDO'nun 08.00-14.30 saatlerindeki 9 seferi de gerçekleştirilememişti.

Etiketler : Bursa Büyükşehir Belediyesine BUDO Bursa Deniz Otobüsleri
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