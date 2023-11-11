11 Kasım 2023 Cumartesi 11:29:00 - Güncelleme:11 Kasım 2023 Cumartesi 11:29:00
Bursa Demirtaş OSB Kavşağı Açılış Töreni! Bakan Uraloğlu konuştu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bursa Demirtaş OSB Kavşağı Açılış Töreni'nde konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Demirtaş OSB Kavşağı Açılış Töreni'nde konuştu.
Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...
Ayrıntılar geliyor...
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