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02 Kasım 2020 Pazartesi 12:39:00 - Güncelleme:02 Kasım 2020 Pazartesi 12:44:00

Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı! Başkan Erdoğan: Çok kısa sürede kaybettik

Kaynak: AA-İHA

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AK Parti kurucularından, eski milletvekili Burhan Kuzu'nun cenazesi, Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. Törende kısa bir konuşma yapan Başkan Erdoğan, "Koronavirüs salgını sonrası Burhan Hoca'yı çok kısa sürede kaybettik. Rabbim bizlere iman Kur'an, İslam üzere ölmeyi nasip etsin" dedi.

Korona virüsten hayatını kaybeden üç dönem AK Parti’de milletvekilliği yapan anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık iki haftadır gördüğü korona virüs tedavisine yenik düşen üç dönem AK Parti’de milletvekilliği yapan Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu Kuzu, için Fatih Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti kurucularından, eski milletvekili Burhan Kuzu'nun cenaze töreninde açıklamalarda bulundu.

Korona virüs tedbirlerine uygun şekilde kılınan cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törene katılanlara yönelik kısa bir açıklamada bulundu.

Başkan Erdoğan, cenaze töreninde şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle şu anda musallada bulunan değerli dava arkadaşımız yol arkadaşımız Prof. Dr. Burhan Kuzu hocamızı özellikle emri ilahiye uymak suretiyle ebedi yolculuğuna uğurluyoruz. Her nefis ölümü tadacaktır. Bu sadece burhan hocamız için geçerli değil. Bu hükme herkes uyacak. Bunun ne zaman nerde nasıl geleceği belli değil."

"Rabbim bizlere iman Kur'an, İslam üzere ölmeyi nasip etsin. Hep birlikte inşallah Kur'an yolunda yürüyeceğimiz bu yolda rabbim bizleri sevgili Habibin sancağı altında toplanmayı bizlere nasip etsin."

"Burhan Hocamız malum hem nüktedandı hem de İstanbul Üniversitesi'nde davasın bilen bir Anayasa Hukukçusu'nun olmadığı bir dönemde orada görev yaptı. Oradan yetiştirdiği öğrencileriyle hep övündü. Biz de onunla övündük parlamentoda beraber süren bir yolculuğumuz oldu. Daha sonra cumhurbaşkanlığında danışman olarak çalıştık. Koronavirüs salgını sonrası Burhan Hoca'yı çok kısa sürede kaybettik."

Etiketler : BURHAN KUZU ERDOĞAN KORONA CENAZE
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