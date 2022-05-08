Çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlere bağlı oluşan alg patlamasında göl suyundaki fosforun artışı da etkili oluyor.
Burdur Gölü'nde endişelendiren görüntü! Suyun rengi değişti
Kaynak: AA
Burdur Gölü'nde çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlere bağlı oluşan alg patlaması nedeniyle suyun rengi değişti.
Burdur Gölü'nde yaşanan alg patlaması nedeniyle kıyıya yakın bölgede suyun rengi değişti.
AA'da yer alan habere göre, göl suyunun rengini kahverengi ve yeşile döndüren alg patlaması ve buna bağlı yosun oluşumu, halk plajı mevkisinde endişeye neden oldu.
Suyun üzerinde görünür hale gelen alg patlaması Burdur Gölü'nde belirli dönemlerde açığa çıkıyor.
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