10 Kasım 2020 Salı 16:01:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 16:01:00
Burcu Esmersoy'dan F1 aracıyla çekim
Burcu Esmersoy, Formula 1 İstanbul tanıtım filmi çekimlerinin yüzü oldu.
Arnavutköy sahil hattında gerçekleşen çekimlerde, AlphaTauri takım aracı pilotu Pierre Gasly ile kamera karşısına geçen Esmersoy, sokaktan geçenlerin de ilgi odağı oldu. Çekimler kısa sürede son bulurken Esmersoy, heyecanla yarışmayı beklediğini söyledi.
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