Burcu Esmersoy'dan F1 aracıyla çekim

Arnavutköy sahil hattında gerçekleşen çekimlerde, AlphaTauri takım aracı pilotu Pierre Gasly ile kamera karşısına geçen Esmersoy, sokaktan geçenlerin de ilgi odağı oldu. Çekimler kısa sürede son bulurken Esmersoy, heyecanla yarışmayı beklediğini söyledi.