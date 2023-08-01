Burak Oxford'a 1'inci girdi

Burak Karataş "En büyük hedefim, masterı tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönüp burada hizmet etmek" dedi.

"SOSYAL AKTİVİTELER ÇOK ÖNEMLİ"

Aydınlı Burak Karataş, matematik olimpiyatlarında ulusal ve uluslararası birçok derece elde etti. Milli takıma seçilen Burak, Oxford Üniversitesi sınavında matematik ve bilgisayar alanında 93 puan alarak bölüme birinci olarak girdi. Tam burslu olan Burak, "6 senelik matematik olimpiyat hayatıma baktığım zaman bunun çok büyük çoğunluğu kesinlikle diğer sosyal aktivitelere vakit ayırmayla dolmuştur. Gitar çalmak, satranç oynamak, gezmek gibi" dedi.

KANSERE YAPAY ZEKA ÇÖZÜMÜ

Oxford'a dünya genelinden matematik-bilgisayar alanına 66 kişinin kabul edildiğini belirten Burak şöyle devam etti: "Çok fazla hedefim var, ama finans ve kanser araştırmaları üzerinde duruyorum. DNA çalışmaları, yapay zekanın kanserle mücadeleye etkisi üzerine çalışmayı istiyorum. Kovid ve deprem döneminde, 'insanlara daha fazla nasıl yardımcı olabilirim' düşüncesi oluştu. Kanser alanında ilerleme gibi hedefim var, ama eğitimimin ardından ülkeme geri döneceğim."