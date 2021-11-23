Bunun adı sarhoş cinayeti! 2 bisikletliye çarptı, ölümlerine neden oldu!

Antalya Alanya'da önceki akşam otomobiliyle seyir halinde olan sürücü O.G. (38), D-400 karayolunda bisikletlerle ilerleyen Faruk Tufan Tutar (25) ve Yunus Er'e (25) arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle parçalanan bisikletlerden düşen 2 genç adam metrelerce sürüklenerek olay yerinde hayatını kaybetti. Frene bile basmayarak otomobiliyle kaçan sürücü O.G. ise kısa sürede jandarma ekiplerince yakalandı. O.G.'nin 2.50 promil alkollü olduğu tespit edildi.

KAZA ÖNCESİ SON PAYLAŞIM

Faruk Tufan Tutar ve Yunus Er'in kazadan saatler önce Manavgat'ta birlikte çekildiği fotoğrafı, "Geliyor gelmekte olan" notuyla sosyal medyadan paylaştığı görüldü.

İZMİR'DE 'DURMADI' MANİSA'DA YAKALANDI

İzmir'de önceki gün polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü otomobil sürücüsü, 50 kilometre süren kovalamacının ardından Manisa'da kaza yapınca yakalandı. Park halindeki 3 araca çarparak hasara neden olan sürücü Cüneyt Tura (40), gözaltına alındı.

KASITLI ÇARPMADIM!

Trabzon'da 20 Kasım akşamı kontrol noktasında 'dur' ihtarında bulunan polis memuru Yusuf Ceylan'a (39) çarpıp şehit eden sürücü K.E.T.'nin (16) ifadesi ortaya çıktı. K.E.T.'nin "Alkollü ve ehliyetsiz olduğum için cezayı peşimden yazarlar diye düşünerek kaçtım. Böyle olacağını düşünmedim. Kasten öldürme suçlamasını kabul etmiyorum" dedi.