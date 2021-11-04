VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TOGG ile anlaştılar! Dünya devi Gemlik'e geliyor
Başkan Erdoğan'dan büyüme mesajı
Türkiye'den 197 ülkeye... 5 milyar dolarlık ihracat
Libya'dan Türkiye itirafı: O anlaşma olmasaydı bahsedemezdik
Bunu yapan fena yanacak: Sahte faturaya özel düzenleme
Bakan Çavuşoğlu: Bu teklif Biden tarafından geldi
CHP'li Meclis üyesinden takke hazımsızlığı!
O FETÖ'cüler de yanındaydı
Meteoroloji açıkladı! Pastırma sıcakları başlıyor
Türkiye ile ilgili skandal teklife tepki
Babası ve dedesine ihanet! Talimatı verdi
Anketlerde rakipsiz! Dimdik ayakta
Sicilleri kabarık çıktı! Ters düşünce hedef oldu
MSB'den S-400 iddialarına yanıt
‘Çöz Beni Aşkım'
Diagne Ailesi turda
Tiyatro keyfi
Kadro tamamlandı
Özkan Uğur'un oğlu ‘Üç Kuruş'ta
Senaryoyu sakladı
Yüzündeki değişimiyle şaşırttı
Sıfatların bir önemi yok
Gonca Derin'den Ebru Şanlı'ya "Haddini bil"
Kolajen kullanmadan önce bunlara dikkat
04 Kasım 2021 Perşembe 11:26:00 - Güncelleme:04 Kasım 2021 Perşembe 11:26:00

Bunu yapan fena yanacak: Sahte faturaya özel düzenleme

Kaynak: Sabah

ABONE OL

AK Parti uzun süredir beklenen sahte fatura düzenlemesini raftan indirerek tekrar gündeme aldı. Yapılacak düzenleme ile sahte faturada zincirleme cezanın kaldırılması üzerinde duruluyor. Suçun caydırıcılığının ortadan kalkmaması için verilen hapis cezalarının ise yükseltilmesi üzerinde duruluyor.

AK Parti, bir süre üzerinde çalışılan ancak bekleme alınan sahte fatura düzenlemesini raftan indirdi.

Sabah'ta yer alan habere göre sahte faturaya ilişkin düzenleme başlatılması daha önceki yasama yılında gündeme gelmiş ve bu konuda bir çalışma yapılmıştı. Ancak son anda düzenleme askıya alınarak gündemden düşmüştü.

Kamuoyundan gelen yoğun talepler üzerine AK Parti kurmayları sahte fatura düzenlemesini tekrar gündemlerine aldı.

Bu konuda geniş kapsamlı bir çalışma yapılacak. İlgili bakanlıklar da temasa geçilerek cezaların caydırıcılığını ortadan kaldırmadan ne tür bir adım atılabileceğine bakılacak.

ZİNCİRLEME CEZA

Düzenleme, Vergi Usul Kanunu'nun 359'uncu maddesinde yapılacak. Üzerinde düşünülen formüle göre sahte faturaya zincirleme ceza verilmeyecek. Suçu işleyenler aynı zamanda etkin pişmanlıktan da yararlanabilecek.

Suçun caydırıcılığının ortadan kalkmaması için verilen hapis cezalarının ise yükseltilmesi üzerinde duruluyor. Bu düzenlemenin özellikte petrol ve enerji sektöründe yüksek bedelleri içeren sahte fatura ve vergi kaçakçılığı anlamına gelen büyük sonuçlarının olduğu belirtiliyor.

Etiketler : AK Parti Vergi Usul Kanunu sahte fatura
Fashion Week hazırlığı

Fashion Week hazırlığı
Babam da beni ABD'de göndermişti

Babam da beni ABD'de göndermişti
Kaş'ta aşka geldi

Kaş'ta aşka geldi
'Sadece' Ajda'ya göreydi

'Sadece' Ajda'ya göreydi
Takipçiye küfretti

Takipçiye küfretti
Harbiye sezonunu kapattı

Harbiye sezonunu kapattı
Şampiyonlarla fotoğraf

Şampiyonlarla fotoğraf
Bebek temennisi

Bebek temennisi
Pişti olmayı sevmem

Pişti olmayı sevmem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER