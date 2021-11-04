Bunu yapan fena yanacak: Sahte faturaya özel düzenleme

AK Parti, bir süre üzerinde çalışılan ancak bekleme alınan sahte fatura düzenlemesini raftan indirdi.

Sabah'ta yer alan habere göre sahte faturaya ilişkin düzenleme başlatılması daha önceki yasama yılında gündeme gelmiş ve bu konuda bir çalışma yapılmıştı. Ancak son anda düzenleme askıya alınarak gündemden düşmüştü.

Kamuoyundan gelen yoğun talepler üzerine AK Parti kurmayları sahte fatura düzenlemesini tekrar gündemlerine aldı.

Bu konuda geniş kapsamlı bir çalışma yapılacak. İlgili bakanlıklar da temasa geçilerek cezaların caydırıcılığını ortadan kaldırmadan ne tür bir adım atılabileceğine bakılacak.

ZİNCİRLEME CEZA

Düzenleme, Vergi Usul Kanunu'nun 359'uncu maddesinde yapılacak. Üzerinde düşünülen formüle göre sahte faturaya zincirleme ceza verilmeyecek. Suçu işleyenler aynı zamanda etkin pişmanlıktan da yararlanabilecek.

Suçun caydırıcılığının ortadan kalkmaması için verilen hapis cezalarının ise yükseltilmesi üzerinde duruluyor. Bu düzenlemenin özellikte petrol ve enerji sektöründe yüksek bedelleri içeren sahte fatura ve vergi kaçakçılığı anlamına gelen büyük sonuçlarının olduğu belirtiliyor.