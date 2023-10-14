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14 Ekim 2023 Cumartesi 07:11:00 - Güncelleme:14 Ekim 2023 Cumartesi 07:11:00

Bunlar da Tokat'ın peri bacaları

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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yağmurlu köyünde boyları 10 metreye ulaşan kayalar peri bacalarına benzetiliyor.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yağmurlu köyünde boyları 10 metreye ulaşan kayalar peri bacalarına benzetiliyor. Dağ yamacında doğal yollarla oluşmuş kayalara, dağ yamacında bulunmasından dolayı ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Köy sakinleri arasında kayalar hakkında dolaşan rivayetten dolayı bölgeye 'Gelin-Damat' kayalığı ismi veriliyor. Dışarıdan gelen ziyaretçisi az olan kayalara ulaşım sağlamak için 4 kilometre yol yürümek gerekiyor.
Etiketler : Tokat peri bacaları Yeşilyurt ilçesi
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