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10 Temmuz 2020 Cuma 20:49:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2020 Cuma 20:49:00

Bulgaristan ve Hırvatistan'dan avroya geçiş adımı

Kaynak: AA

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Bulgaristan ve Hırvatistan avro para birimine geçişin ilk aşaması olan Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na katıldı.

Bulgaristan ve Hırvatistan avro para birimine geçişin ilk aşaması olan Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na katıldı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi, Bulgaristan para birimi leva ve Hırvatistan para birimi kunanın avroya geçişte gerekli kriterleri yerine getirerek "bekleme odası" olarak adlandırılan Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na (ERM2) girdiğini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu ülkelerin para birimlerinin mekanizma içerisinde yüzde 15 oranındaki kur dalgalanma bandına alındığı, 1 avronun 1,95583 Bulgar levası ve 7,53450 kuna olarak belirlendiği kaydedildi.

Bu süreçten sonra, Bulgaristan ve Hırvatistan, mekanizmada en az 2 yıl bekledikten sonra avro para birimine geçebilecek.

MEKANİZMA HAKKINDA

Avrupa Döviz Kuru Mekanizması (ERM2), üye ülke para birimleri arasındaki döviz kurlarının istikrarını sağlamak için gerekli çerçeveyi sağlıyor. Mekanizmada, avro kullanmayan AB üyesi ülke para biriminin döviz kuru avro karşısında sabitlenirken, sadece belirlenmiş limitler dahilinde dalgalanmasına izin veriliyor. Söz konusu döviz kurunun belirlenen dalgalanma oranı yüzde 15 olarak uygulanırken, sistemin içerisinde iki yılın tamamlanmasının ardından Avro Bölgesi üyeleri, ülkenin katılıp katılmamasını karar veriyor.

AVRO BÖLGESİ HAKKINDA

Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Avusturya, Belçika, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg ile Portekiz para birimi avronun Ocak 1999'da kaydi olarak yürürlüğe girmesine karar vermiş ve 2002 yılında bu para birimini kabul eden AB ülkelerinde avro banknot ve bozuk paraları piyasaya sürülmüştü.

Başlangıçta 11 ülkenin kullanıma başladığı avroya, 2001 yılında Yunanistan, 2007 yılında Slovenya, 2008 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Malta, 2009 yılında Slovakya, 2011 yılında Estonya, 2014 yılında Letonya ve 2015 yılında Litvanya'nın geçişiyle, Avro Bölgesi toplam 19 ülkeye ulaşmıştı.

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