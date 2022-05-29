Bulgaristan sınırındaki tır kuyruğu devam ediyor

Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın bu yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda hafta içinde başlayan tır kuyruğu giden tırların yerini yenilerin eklenmesiyle devam ediyor.

Avrupa'ya geçiş için yüzlerce tır sürücüsü araçlarında bekleyişlerini sürdürüyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda da tır yoğunluğu olmasına karşı bölgede tır parklarının bulunması nedeniyle yollarda tır kuyruğu gözlenmiyor.

Sürücüler Bulgaristan'ın hızlı çalışmadığından dert yakındı.

Sırada bekleyen sürücüler hem Türk Dışişleri hem de Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları yetkililerinin Bulgaristan'la görüşüp komşu ülkenin günlük alınan tır sayısının artması talebinin iletilmesi gerektiğini ifade etti, bölgeye tır parkı yapılması taleplerini yineledi.

Yetkililer sınırda

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık'ta bölgede incelemede bulunarak sürücülerle görüştü.

Türk Kızılay ve AFAD ekipleri de bölgede sürücülere kumanya, su dağıtım işlerini sürdürüyor.