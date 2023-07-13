Romanya'ya düşen dev meteor, gökyüzünü aydınlattı
Bulgaristan üzerinden geçerek Romanya'ya düşen dev meteor, gökyüzünü aydınlattı.
Bulgaristan semalarından geçen meteor Romanya topraklarına düştü.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya ile Vidin, Filibe ve birçok kentte görülen meteor, gök yüzünü aydınlattı. Bulgaristan Radyosu, gök taşının yerel saatlerde 21.49'da görüldüğünü açıklarken, Romanya makamları ise "bolit" türü meteorun, atmosferde patlayarak kendi topraklarına düştüğünü duyurdu.
Gök taşının geçtiği anlara ait görüntüler, araç ve güvenlik kameraları ile bir leylek yuvasının yanına yerleştirilen kameraya kaydedildi.
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