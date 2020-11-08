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08 Kasım 2020 Pazar 08:33:00 - Güncelleme:08 Kasım 2020 Pazar 08:33:00

Bülent Turan'dan Kılıçdaroğlu'na Biden tepkisi: Kendi ülkesinin Başkanını tebrik etmez ama...

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AK Parti Grup Başkanvekili Turan, sosyal medya hesabından, ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ı tebrik eden CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabı Twitter'dan, ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanan Demokrat aday Joe Biden'ı tebrik eden CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Turan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"15 seçim kazanan, kendi ülkesinin Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez bile tebrik etmeyene bak sen!

Sinyal verirken Kemal Kılıçdaroğlu gibi ol!"

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