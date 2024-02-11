"Bugünkü CHP, PKK'nın eline geçmiştir" MHP Genel Başkanı Bahçeli: Atatürk'ün CHP'si nerede, bugünkü CHP nerede!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugünkü CHP, PKK'nın eline geçmiştir. Atatürk'ün CHP'si nerede, bugünkü CHP nerede." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da "Seçmen İletişim Merkezi Açılış Töreni"nde açıklamalarda bulundu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...
Ankara'nın ve Türkiye'nin her yerindeyiz. Vatandaşlarımızla buluşuyor, konuşuyor, dertleşiyoruz
Belediye kaynaklarını bölücülere, teröristlere ve parti içi çıkar kavgalarına sevk eden dalaverecilerden milletimiz mutlaka hesap soracak
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, gelip geçici bir heves değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi Türk milletinin huzur barış ve kardeşlik iradesinin temel harcıdır
CHP ile DEM'in ayrı ayrı aday belirlemesi sinsi bir oyundur
Cumhur İttifakı Türkiye'den yanadır. Fason milliyetçilere aldanacak yoktur. Hem demlenip hem milliyetçi olmak imkansızdır
CHP'ye oy veren kardeşlerim, yalanlara kanmayın, istismara aldanmayın. Bugünkü CHP yönetimi zillete düşmüştür. Bugünkü CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir.
Ayrıntılar geliyor...
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