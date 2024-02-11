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11 Şubat 2024 Pazar 14:27:00 - Güncelleme:11 Şubat 2024 Pazar 14:27:00

"Bugünkü CHP, PKK'nın eline geçmiştir" MHP Genel Başkanı Bahçeli: Atatürk'ün CHP'si nerede, bugünkü CHP nerede!

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugünkü CHP, PKK'nın eline geçmiştir. Atatürk'ün CHP'si nerede, bugünkü CHP nerede." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da "Seçmen İletişim Merkezi Açılış Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Ankara'nın ve Türkiye'nin her yerindeyiz. Vatandaşlarımızla buluşuyor, konuşuyor, dertleşiyoruz

Belediye kaynaklarını bölücülere, teröristlere ve parti içi çıkar kavgalarına sevk eden dalaverecilerden milletimiz mutlaka hesap soracak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, gelip geçici bir heves değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi Türk milletinin huzur barış ve kardeşlik iradesinin temel harcıdır

CHP ile DEM'in ayrı ayrı aday belirlemesi sinsi bir oyundur

Cumhur İttifakı Türkiye'den yanadır. Fason milliyetçilere aldanacak yoktur. Hem demlenip hem milliyetçi olmak imkansızdır

CHP'ye oy veren kardeşlerim, yalanlara kanmayın, istismara aldanmayın. Bugünkü CHP yönetimi zillete düşmüştür. Bugünkü CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : mhp seçmen iletişim merkezi mhp devlet bahçeli
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