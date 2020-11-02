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02 Kasım 2020 Pazartesi 17:39:00 - Güncelleme:03 Kasım 2020 Salı 08:19:00

Bugün burçları neler bekliyor? 3 Kasım 2020 Salı günlük burç yorumları

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? 3 Ekim 2020 Salı günlük burç yorumları: Yay: kalbinden geçenleri söyleyip rahatlamak istemesi muhtemel, Aslan: eski arkadaşlarından gelecek haberlere sevinebilir, Koç: sevdiği kişiden alacağı destek sayesinde mutlu olacak, Balık: maddi açıdan sorunlarını bir çırpıda hallediyor

KOÇ BURCU (21 MART- 20 NİSAN)

Bugün sevgilinizle paylaşımlarınız sizi çok mutlu edecek. Yara aldığınız ne varsa size destek verdiğini görürken, siz de bazı kırgınlıklara sebep olmanın pişmanlığını yaşayacaksınız. Önemli projelerinizle ilgili büyük sevinçler yaşıyorsunuz ancak bunları açıklamak için doğru zaman olmayabilir.

BOĞA BURCU (21 NİSAN- 20 MAYIS)

Bugün uluslararası nitelikte yapacağınız projeleriniz için günü planlayarak geçirmek oldukça önemli. Yakın arkadaş ve akrabalarınızdan alacağınız haberler içinizi ne kadar sıksa da fevri davranışlardan kaçınmalısınız. Gün boyu dürüst tutumlar sergilemeniz pek çok kişi tarafından takdir edilecek ve dostlarınızın sizin yanınızda olmasını sağlayacaktır.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS- 20 HAZİRAN)

Bugün yaptığınız pek çok işle ilgili kendinizi çok daha net ortaya koyacak ve takdir kazanacaksınız. Bugün yeni biri ile tanıştıysanız tanışacağınız kişiler ile sonsuzlukta dostluklar kurmanız mümkün. Günün negatif etkileri gün boyu olası kazalara çok açıksınız, dikkatli olmalısınız.

YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN- 22 TEMMUZ)

Bugün aile bireylerinizle aranızda yaşanan gerginliklere çok da üzülmemelisiniz. Bırakın sizi pek çok konuda eleştirsinler. Ruhunuzu üzecek hiç birşeye içsel manada izin vermeyerek, sonsuzlukta yaşanılan bu problemlerin şuan çözülmesi gerektiğini düşünerek anı şifalandırmaya niyet etmelisiniz.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)

Çok eski arkadaşlarınızdan gelen ani haberler yüzünüzü güldürecek türden olabilir. Eski küslüklere bir son vermeye bugün niyet edebilirsiniz. Sevgilinizle beraberliğinizde çözümünü bulamadığınız pek çok problemi bugün sonsuzluk içinde çözmeye niyet edebilir ve onu sadece o olduğu için sevdiğinizi ifade edebilirsiniz.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS- 22 EYLÜL)

Bugün maddi anlamdaki pek çok konunun rahatlayacağını göreceğiniz etkiler ile güne güzel başlayacaksınız. Uzun vadede büyük paralar kazanacağınız projeler için şu ara sadece şükürde kalmak en güzel enerji. Yakın akrabalarınızdan gelen güzel destekler sizi çok şanslı hissettirecek türden olabilir.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL- 22 EKİM)

Bugün aldığınız bir eğitimle ilgili plan yaparak uzun vadede başarılı olmaya niyet edebilirsiniz. Yakın akrabalarınızın ve komşularınızın sizin yardımınıza ihtiyacı olabilir. Herkesi olduğu tabiat ile kabule geçmek ve size yapılan tutumları üzerinize alınmamanız en güzeli.

AKREP BURCU (24 EKİM- 21 KASIM)

İçinizde uzunca süredir saklı kalan cevheri parlatmak için size sunulan projeleri iyi değerlendirmeniz gereken vakitler. Bugün önümüzdeki döngüde açıklayacağınız iş konularınızla ilgili plan yaparak geçirmek çok verimli olabilir. Kasım ortasından sonra ciddi ses getireceksiniz.

YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

Bugün yakın akrabalarınızla aranızda yapacağınız haberleşmeler yüzünüzü güldürecek. Pek çok kişiye içinizde saklı kalanları aniden söyleyecek bir enerjidesiniz. Dürüst olayım derken patavatsızlık yapmamaya özen göstermelisiniz. Sağlığınıza da dikkat edin.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Bugün iş hayatınıza yüzünüzü güldürecek haberlerle başlayacaksınız. Sizi onurlandıracak ve yüreklendirecek projeler gündeminizde olacak. Hem kendinizle hem de yaptığınız projelerle ilgili övgü toplayacaksınız. Günün tek negatif yanı gün içerisinde telefonlarınız hiç susmayacak, planlarınızı efektif yapmalısınız.

KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Bugün çocuklarınızdan gelecek destek ve yakın iletişiminiz yüreğinizde büyük mutluluklara sebep olacak. Kalbi boş olan Kova burçları kalbinde saklı kalmış bir aşktan gelecek ani bir haber ile çok mutlu olabilir. İlişkinizdeki dürüst tutumunuz sonsuzluktaki pek çok problemi çözmenize yardımcı olacak cinsten.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Bugün gelirinizdeki dengesizliği oturtmaya çalışırken ani çıkan masraflar sizi yorabilir. Başarılı olduğunuz pek çok konuyla ilgili takdir toplayacaksınız. Sizi siz olduğunuz için seven dostlarınızın yanında olması içsel mutluluğunuzu arttırırken, gitmesi gerekenlere üzülerek enerjinizi harcamamalısınız. 

UZMAN ASTROLOG ÖZLEM RECEP

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