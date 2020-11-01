Bugün burçları neler bekliyor? 2 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

KOÇ BURCU (21 MART- 20 NİSAN)



Maddi konularda beklenmeyeni yaşayacağınız günlerdesiniz. Ani gelen paraları tutmak faydalı ama Kasım 12-13 gibi gelen paranın gitme ihtimali bulunuyor. Sağlık masrafları artabilir aniden. Eş ya da sevgilileri ile problem yaşayan Koç burçları umulmayanı yaşayabilir. Acele karar vermesinler. Sevgilisi olmayanlar eski aşklardan haberler alacak ve aniden görüşmeler başlayabilir.



BOĞA BURCU (21 NİSAN- 20 MAYIS)

Ani çıkacak tiroid, boyun fıtığı, yeme içme bozukluğu, idrar yolları enfeksiyonları ve üreme organları ile alakalı problemler oluşabilir. İlişkilerinizde umulmadık tepkiler vereceğiniz bir dönemdesiniz özellikle 15 gün boyunca. Dostlarınızın düşmana dönüşeceği, eski dostlarınızın aniden size yakın davranacağı etkiler alıyorsunuz.



İKİZLER BURCU (21 MAYIS- 20 HAZİRAN)

İçinizde uzunca zamandır sakladığınız, kimsenin görmediği yönünüzü açık bir şekilde ortaya koyacaksınız. Umulmadık gizli düşmanlıklara oldukça açıksınız. Yapılacak olan düşmanlıklardan ilk etapta zararlı çıksanız dahi uzun vadede karlı olduğunuzu göreceksiniz. Kadınlardan yana zarar görebilirsiniz. Kalbinizde yarası kalmış bir aşk var ise yüzleşme zamanı. Aniden karşı karşıya geleceksiniz.



YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN- 22 TEMMUZ)

Uzunca süredir hayal kurduğunuz konularla alakalı bir anda umutsuzluğa düşeceğiniz ama akabinde o hayale ulaşabilmek için kanalize olmanız gereken konunun farklı bir nokta olduğunu fark edeceksiniz. Kalbi uzunca süredir yalnız olan Yengeç burçları aşk ve sevgi ilişkilerinde sürpriz karşılaşmalara kendini hazırlasın. Arkadaş gruplarınızdaki kadınlara çok dikkat edin, umulmadık yaralar alabilirsiniz aman dikkat kimseye güvenmeyin.



ASLAN BURCU (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)

Dışarıya karşı verdiğiniz tepkileri insanlar anlamlandıramayacak. İçte farklı düşünürken dışarıya farklı ifade edeceksiniz kendinizi. Toplum içinde düşünmeden hareket etmemelisiniz. İş yerinizde bir ayrımın eşiğindesiniz, hukuksal problemler yaşamak istemiyorsanız tepkilerinizde sakin kalmalısınız. Size acı veren bir ayrım sonrasında size maddi anlamda büyük kazançlar sağlayacak. Kendinize ve ışığınıza güvenin. Ani ev değişikliği veya şehir değişikliği düşüneceksiniz.



BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS- 22 EYLÜL)

Haksızlığa uğradığınız konularla alakalı ilahi bir yardımın sizin yanınızda olduğunu hissedeceksiniz. İlahi kanallara bakış açınız değişecek. Umulmadık arkadaşlarınızdan aldığınız haberler ve karşılaşmalar sizi oldukça şaşırtacak. Önemli projelerinizle ilgili sürpriz haberler ile ses getirmeye hazırlanın. Hukuki bir sürecin içerisindeyseniz kötü giden bir süreç sizin lehinize sonuçlanacak. 2018, 2006, 2013 yıllarından kalma bir aşktan size haberler gelebilir.



TERAZİ BURCU (23 EYLÜL- 22 EKİM)

İş ortaklarınız ile bir yol ayrımında olabilirsiniz. Eşiniz sağlık sıkıntısı yaşayabilir ama toparlanacağını bilerek kendinizi çok fazla üzmemelisiniz. Ani çıkan masraflarınız oluşabilir. Borçlarınız artabilir. Harcamalarınızı kontrollü yapmalısınız. Ruhsal yolculuğunuzda size uzun zamandır acı veren konuları kapatarak, yeniden doğuşunuza izin vereceksiniz. Sağlık kontrollerinizi mutlaka yaptırmalısınız.



AKREP BURCU (24 EKİM- 21 KASIM)

Kalbi boş olanlar sürpriz aşklara başlayacaklar. Buradaki esas konu gerçekten eski aşkınızı unutabildiniz mi? Yıldırım nikahı gibi haberler Yükselen Akrep burçlarından çıkacak. Gizli düşmanlarınızı fark edeceksiniz hazırlıklı olun.. Çalıştığınız yerden aniden ayrılma fikri veya işiniz yoksa aniden bambaşka bir yerde çalışmaya başlayabilirsiniz.



YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

Önemli bir hastalık atlattıysanız, aniden tekrarlama riski bulunuyor. Evcil hayvanı olanlar bazı kayıplara uğrayabilir. İş yerinizdeki çalışma arkadaşlarınızın önemli sıkıntılarına şahit olabilirsiniz. İş yerinizdeki projeleriniz beklediğiniz göstergede ilerlemeyebilir. Çocuklarınızd an güç almaya çalışmalısınız ve onları ihmal etmemelisiniz. Para kazanırken gelen geliri tutmak çok önemli.



OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Eşinizi çok mutlu eden ama sizi yakın arkadaşlarınızla olan ikili diyaloglarda zor duruma koyan etkenler söz konusu. İş hayatınızda yapılandırdığınız ani değişiklikler uzun vadede sizi mutlu edecek. Düşünceleriniz arasında boğulmaktan vazgeçmelisiniz. Biraz akışta olmak iyi gelebilir. Araçlarınızın kontrolü ve trafiğe oldukça dikkat etmelisiniz. Yolculuk yapan Oğlak burçları hastalık kapma riski bulunuyor. Dikkat.



KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Uzunca süredir küs olduğunuz veya çok hasret kaldığınız yakınlarınızın aniden sizi ziyareti veya haberi ile mutlu olacaksınız. Yaşadığınız ortamı değiştirmek isteyebilirsiniz. Uzunca süredir yaşadığınız yerden farklı bir yere taşınma planlarınız oluşabilir. Para konusunda evinizin içinde çıkan arızalar karşısında ani gelişen giderleriniz oluşabilir. Yeni bir yatırım yapmak için uygun vakitler değil, dikkatli olmalısınız.



BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Kazalara çok açıksınız, hıza ve fevri davranışlarınıza çok dikkat etmelisiniz. Hukuksal süreçlerle alakalı umulmadık davalar gündeminizde olabilir. Aniden araba satım ve alım işlemleri başlatabilirsiniz. Düşünmeden karar vermemelisiniz. Aldığınız arabadan 45 gün sonra mutsuz olabilirsiniz. Kalbi yalnız olanlar azıcık daha sabır, aşk geliyor. Evli olanlar eşiniz ile uzunca süredir hayal ettiğiniz konulardan yana sabır edin, güzel günler yakında.



UZMAN ASTROLOG ÖZLEM RECEP