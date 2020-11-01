  • BIST
    1123.87
  • Dolar
    8,3832
  • Euro
    9,7660
  • Altın
    507,7310
İstanbul
8 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşgalci Ermenistan'a bir darbe daha
Ares de sağ kurtuldu!
Hasar tespiti için başvuruya gerek yok!
Merkez Bankasından "sıkılaştırma" hamlesi
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor...
65. saatte mucize kurtuluş!
Arama-kurtarma çalışmalarında hayat kurtaran taktik!
Daima Türk halkıyla beraberiz
Kahreden haber: İdil ve İpek'i deprem ayırdı
Deprem bölgesinde son durum! Can kaybı artıyor
Yardım malzemelerini çalmıştı... Yakalandı
Yüz yüze eğitimde 3. aşama bugün başlıyor
Türkiye'nin tanıdığı süre sona eriyor...
Başkan Erdoğan: Artık dur denilmesi gerekiyor
Bakan Dönmez açıkladı: Elektriksiz ev kalmadı
İzmir depremiyle bir bölümü yıkılan Karagül Apartmanı yıkıldı
Öksürükten virüs tahlili
Bakan Kurum açıkladı: Yardım ödemeleri başladı
Tülin Şahin podyumlardaki başarısının sırrını açıkladı
Sosyal mesafeli özlem giderme
Bakan Koca 'Zorundayız' deyip uyardı...
Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstan'ın romantik akşamı
Doğuş'un zorlu hayatı film oluyor
Arzum Onan'ın doğum gününe özel duygusal paylaşım
01 Kasım 2020 Pazar 14:31:00 - Güncelleme:02 Kasım 2020 Pazartesi 09:09:00

Bugün burçları neler bekliyor? 2 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

ABONE OL

Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? 2 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları: Oğlak düşünceleri arasında boğulmaktan kurtulacağı bir gün, İkizler kalbinde yarası kalmış aşkla yüzleşme zamanı, Aslan maddi anlamda sürpriz gelişmeler söz konusu olacak, Terazi uzun zamandır canını sıkan sorunlardan kurtuluyor.

KOÇ BURCU (21 MART- 20 NİSAN)

Maddi konularda beklenmeyeni yaşayacağınız günlerdesiniz. Ani gelen paraları tutmak faydalı ama Kasım 12-13 gibi gelen paranın gitme ihtimali bulunuyor. Sağlık masrafları artabilir aniden. Eş ya da sevgilileri ile problem yaşayan Koç burçları umulmayanı yaşayabilir. Acele karar vermesinler. Sevgilisi olmayanlar eski aşklardan haberler alacak ve aniden görüşmeler başlayabilir.

BOĞA BURCU (21 NİSAN- 20 MAYIS)

Ani çıkacak tiroid, boyun fıtığı, yeme içme bozukluğu, idrar yolları enfeksiyonları ve üreme organları ile alakalı problemler oluşabilir. İlişkilerinizde umulmadık tepkiler vereceğiniz bir dönemdesiniz özellikle 15 gün boyunca. Dostlarınızın düşmana dönüşeceği, eski dostlarınızın aniden size yakın davranacağı etkiler alıyorsunuz.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS- 20 HAZİRAN)

İçinizde uzunca zamandır sakladığınız, kimsenin görmediği yönünüzü açık bir şekilde ortaya koyacaksınız. Umulmadık gizli düşmanlıklara oldukça açıksınız. Yapılacak olan düşmanlıklardan ilk etapta zararlı çıksanız dahi uzun vadede karlı olduğunuzu göreceksiniz. Kadınlardan yana zarar görebilirsiniz. Kalbinizde yarası kalmış bir aşk var ise yüzleşme zamanı. Aniden karşı karşıya geleceksiniz.

YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN- 22 TEMMUZ)

Uzunca süredir hayal kurduğunuz konularla alakalı bir anda umutsuzluğa düşeceğiniz ama akabinde o hayale ulaşabilmek için kanalize olmanız gereken konunun farklı bir nokta olduğunu fark edeceksiniz. Kalbi uzunca süredir yalnız olan Yengeç burçları aşk ve sevgi ilişkilerinde sürpriz karşılaşmalara kendini hazırlasın. Arkadaş gruplarınızdaki kadınlara çok dikkat edin, umulmadık yaralar alabilirsiniz aman dikkat kimseye güvenmeyin.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)

Dışarıya karşı verdiğiniz tepkileri insanlar anlamlandıramayacak. İçte farklı düşünürken dışarıya farklı ifade edeceksiniz kendinizi. Toplum içinde düşünmeden hareket etmemelisiniz. İş yerinizde bir ayrımın eşiğindesiniz, hukuksal problemler yaşamak istemiyorsanız tepkilerinizde sakin kalmalısınız. Size acı veren bir ayrım sonrasında size maddi anlamda büyük kazançlar sağlayacak. Kendinize ve ışığınıza güvenin. Ani ev değişikliği veya şehir değişikliği düşüneceksiniz.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS- 22 EYLÜL)

Haksızlığa uğradığınız konularla alakalı ilahi bir yardımın sizin yanınızda olduğunu hissedeceksiniz. İlahi kanallara bakış açınız değişecek. Umulmadık arkadaşlarınızdan aldığınız haberler ve karşılaşmalar sizi oldukça şaşırtacak. Önemli projelerinizle ilgili sürpriz haberler ile ses getirmeye hazırlanın. Hukuki bir sürecin içerisindeyseniz kötü giden bir süreç sizin lehinize sonuçlanacak. 2018, 2006, 2013 yıllarından kalma bir aşktan size haberler gelebilir.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL- 22 EKİM)

İş ortaklarınız ile bir yol ayrımında olabilirsiniz. Eşiniz sağlık sıkıntısı yaşayabilir ama toparlanacağını bilerek kendinizi çok fazla üzmemelisiniz. Ani çıkan masraflarınız oluşabilir. Borçlarınız artabilir. Harcamalarınızı kontrollü yapmalısınız. Ruhsal yolculuğunuzda size uzun zamandır acı veren konuları kapatarak, yeniden doğuşunuza izin vereceksiniz. Sağlık kontrollerinizi mutlaka yaptırmalısınız.

AKREP BURCU (24 EKİM- 21 KASIM)

Kalbi boş olanlar sürpriz aşklara başlayacaklar. Buradaki esas konu gerçekten eski aşkınızı unutabildiniz mi? Yıldırım nikahı gibi haberler Yükselen Akrep burçlarından çıkacak. Gizli düşmanlarınızı fark edeceksiniz hazırlıklı olun.. Çalıştığınız yerden aniden ayrılma fikri veya işiniz yoksa aniden bambaşka bir yerde çalışmaya başlayabilirsiniz.

YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

Önemli bir hastalık atlattıysanız, aniden tekrarlama riski bulunuyor. Evcil hayvanı olanlar bazı kayıplara uğrayabilir. İş yerinizdeki çalışma arkadaşlarınızın önemli sıkıntılarına şahit olabilirsiniz. İş yerinizdeki projeleriniz beklediğiniz göstergede ilerlemeyebilir. Çocuklarınızdan güç almaya çalışmalısınız ve onları ihmal etmemelisiniz. Para kazanırken gelen geliri tutmak çok önemli.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Eşinizi çok mutlu eden ama sizi yakın arkadaşlarınızla olan ikili diyaloglarda zor duruma koyan etkenler söz konusu. İş hayatınızda yapılandırdığınız ani değişiklikler uzun vadede sizi mutlu edecek. Düşünceleriniz arasında boğulmaktan vazgeçmelisiniz. Biraz akışta olmak iyi gelebilir. Araçlarınızın kontrolü ve trafiğe oldukça dikkat etmelisiniz. Yolculuk yapan Oğlak burçları hastalık kapma riski bulunuyor. Dikkat.

KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Uzunca süredir küs olduğunuz veya çok hasret kaldığınız yakınlarınızın aniden sizi ziyareti veya haberi ile mutlu olacaksınız. Yaşadığınız ortamı değiştirmek isteyebilirsiniz. Uzunca süredir yaşadığınız yerden farklı bir yere taşınma planlarınız oluşabilir. Para konusunda evinizin içinde çıkan arızalar karşısında ani gelişen giderleriniz oluşabilir. Yeni bir yatırım yapmak için uygun vakitler değil, dikkatli olmalısınız.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Kazalara çok açıksınız, hıza ve fevri davranışlarınıza çok dikkat etmelisiniz. Hukuksal süreçlerle alakalı umulmadık davalar gündeminizde olabilir. Aniden araba satım ve alım işlemleri başlatabilirsiniz. Düşünmeden karar vermemelisiniz. Aldığınız arabadan 45 gün sonra mutsuz olabilirsiniz. Kalbi yalnız olanlar azıcık daha sabır, aşk geliyor. Evli olanlar eşiniz ile uzunca süredir hayal ettiğiniz konulardan yana sabır edin, güzel günler yakında.

UZMAN ASTROLOG ÖZLEM RECEP

Etiketler : 2 Kasım 2020 Pazartesi burçlar günlük burç yorumları burç yorumları şanlı burçlar
Yeni hayat için değişim başladı

Yeni hayat için değişim başladı
İnanmasalar da estetiğim yok

İnanmasalar da estetiğim yok
Sağlık çalışanları için yürüyecek

Sağlık çalışanları için yürüyecek
Banu Alkan ve Bülent Ersoy'dan yeni proje...

Banu Alkan ve Bülent Ersoy'dan yeni proje...
Sevcan Orhan dert yandı... 'İşsiz kaldım'

Sevcan Orhan dert yandı... 'İşsiz kaldım'
Eda Ece'yi çabuk unuttu! Buğrahan Tuncer yeni kız arkadaşıyla görüntülendi

Eda Ece'yi çabuk unuttu! Buğrahan Tuncer yeni kız arkadaşıyla görüntülendi
Online 'Saygı'

Online 'Saygı'
Devlet bana o ismi verdi

Devlet bana o ismi verdi
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar: Projeleri okuyorum

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar: Projeleri okuyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER