Bugün burçları neler bekliyor? 16 Kasım 2020 Pazartesi günlük burç yorumları

KOÇ BURCU (21 MART- 20 NİSAN)



Hukuki yoldan kazanacağınız bir davanın görüşmesi veya hakkınızı içsel manada aradığınız bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Size zarar veren ne varsa bugün itibariyle etkileri azalmaya başlayacak. Ayrıca eğitim ve öğretim ile ilgili yeni plan ve projelere başlamak için gökyüzü çok uygun.

BOĞA BURCU (21 NİSAN- 20 MAYIS)



Sevdiğiniz kişi ile daha yakın temas halinde olacaksınız. Sevgi sözcüklerinizin yanında ona gerçekten ne kadar ihtiyacınızın olduğunu söyleyebilirsiniz. Sevdiğiniz kişiye ve çevrenizdeki pek çok kişiye uzunca süredir kimseyle paylaşmadığınız bir sırrınızı açıklamak istiyor olabilirsiniz. Doğru zaman bu zaman olmayabilir, Aralık sonunu beklemek faydalı olabilir.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS- 20 HAZİRAN)



Biten giden çürümüş dostluklarınızın yerine yeni insanlarla tanışmak için gökyüzü size mesaj veriyor. Bazen hayatta birbirinizden öğreneceğiniz şeyler bitebilir ve yollar ayrılabilir. Giden biten ne varsa onları sevgi ile uğurlamak ve yeni dostluklara kucak açmak en güzeli. Günün bir olumlu özelliği daha uzunca süredir sıkıntı yaşadığınız bir sağlık probleminizle ilgili tedavi görmeye başlayabilirsiniz ve iyileşme süreciniz hızlanabilir.

YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN- 22 TEMMUZ)



Aşk hayatınızda yaşanılan gelişmeler size çok mutlu edecek cinsten. Bugün gün içerisinde iş ve kariyer konularında yapmak istediğiniz projelerinizi sunmak için olumlu destekler alıyorsunuz. Hayatınızdaki güzellikler kıskanılacak türden, bu sebeple güvenmediğiniz kişilere sırlarınızı vermeyiniz.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)



Ailenizin içinde uzunca zamandır yaşanılan büyük problemlerin rahatlayacağı yeni bir döngüye giriyorsunuz. Hayatınızda esas dikkat etmeniz gereken konu hastalıklar ve salgın. Toplu arkadaş ve eğitim gruplarınızla mümkün olduğu kadar az görüşmelisiniz. Eşinizin ailesi ile gün içerisinde gerilmemeye çalışmalısınız.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS- 22 EYLÜL)

Karşınızdaki kişiden beklediğiniz değeri göremediğiniz bir döngünün içindesiniz. Bu süreç içerisinde kendi kabuğunuza çekilmeniz ruhunuza iyi gelebilir. Kardeş ve yakın akrabalarınızdan göreceğiniz destek ile pek çok konunun üstesinden geleceksiniz.



TERAZİ BURCU (23 EYLÜL- 22 EKİM)

Uzunca süredir sağlığınızla ilgili yaşadığınız sıkıntılardan arınacağınız yeni bir döngü içerisindesiniz. Parasal kaynaklarınızın artacağı ve kendinizi değerli göreceğiniz enerjiler sizinle birlikte olacak. Sevdiğiniz kişinin ailesinden gelen destekler ve sürpiz görüşme talepleri gün içerisinde yüreğinizi ısıtacak cinsten.



AKREP BURCU (24 EKİM- 21 KASIM)

İkili ilişkiler hakkında tamam mı devam mı kararı vereceğiniz önemli bir gündesiniz. Gitmesi gereken ve bitmesi gereken kim varsa artık ruhunuz istemiyor. Yeni aşk ve sizi evliliğe götürebilecek flörtler yakında hayatınıza girmek üzere. Geçmiş ile vedalaşmak her ne kadar uzun sürsede sizin için kısa sürecek.



YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

Bilinçaltınızdan gelen yankıların hayatınıza yansıdığı bir gündesiniz. Kendinizi net ifade ederken, cevaplarını aradığınız soruların yanıtları size eş zamanlıklarla birlikte gelmeye başlayacak. Ekonomik anlamda attığınız adımlar dilden dile dolaşırken, finansal kaynaklardan çok kendi sağlığınızla ilgilenmeniz size güç katacaktır.



OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Sağlığınızla ilgili riskli bir gündesiniz. Hayalini kurduğunuz pek çok konunun zaman alacağını bilseniz de gerçeklemesi için yeni adımları bugün atacaksınız. Uzunca zamandır kırgın olduğunuz bir yakınınızdan gelecek haber ile buzları eritmeye başlayabilirsiniz.



KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Bilinçaltınızın size yansıttığı sıkıntılı süreçleri atlatabilirseniz, iş ve kariyer konusunda başarıyı yakalamak için girişimde bulunabilirsiniz. Aile büyüklerinizden alacağınız destek sizi mutlu ederken, onların yaşadığı sağlık sıkıntıları sizi çıkmaza sokuyor olabilir, aman dikkat.



BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Borçlarınızla ilgili yeni bir toparlanma sürecine giriyorsunuz. Uzunca süredir tedavi görmeye niyet ettiğiniz bir rahatsızlığınız varsa bugün itibariyle yanıt vermeye başlayacak. Bugün çevrenize yapacağınız yardımlar uzun süreç içerisinde size mutluluk olarak geri dönecek ve müjde ile beklediğiniz pek çok haberin gelmesini sağlayacaktır.



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