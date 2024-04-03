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03 Nisan 2024 Çarşamba 20:29:00 - Güncelleme:03 Nisan 2024 Çarşamba 20:29:00

Buğra Kavuncu İYİ Parti'deki görevinden istifa etti

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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu, ancak seçimi beklediklerinin çok altında bir sonuçla tamamladıklarını belirtti.

Buğra Kavuncu, şunları kaydetti:

"Tüm bu şartlar altında, ben de üzerime düşen sorumluluğu yerine getirerek, gerek yapılacak olan olağanüstü kongremizin daha sağlıklı ve demokratik bir ortamda yapılabilmesi, gerekse İstanbul'da aldığımız sonuçla doğrudan ilişkili olarak, 8 aydır yürütmekte olduğum Teşkilat Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

Kavuncu, bundan sonraki süreçte, İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak Türkiye için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Etiketler : Buğra Kavuncu İYİ Parti istifa
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