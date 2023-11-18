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BUDO'da tüm seferler iptal edildi
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18 Kasım 2023 Cumartesi 09:36:00 - Güncelleme:18 Kasım 2023 Cumartesi 09:36:00

BUDO'da tüm seferler iptal edildi

Kaynak: İHA

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BUDO, bugün yapacakları tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

13.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya),

14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas),

15.25 Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya),

16.45 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya),

19.15 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya)

Etiketler : budo sefer iptal
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