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11 Nisan 2023 Salı 13:38:00 - Güncelleme:11 Nisan 2023 Salı 13:38:00

"Bu yolculuk 14 Mayıs'a giden bir yolculuk" Başkan Erdoğan: Gümbür gümbür ilerliyoruz

Kaynak: AA- TRT Haber

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Başkan Erdoğan, "Bu yolculuk 14 Mayıs'a giden bir yolculuk. İnşallah 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacak ve yeni dönemin müjdelerini vereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nın yapılacağı Ankara Arena Spor Salonu'na girişi öncesinde dışarda bekleyen partililere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile spor salonu önündeki otobüsün üzerinden partilileri selamladı.

"GÜMBÜR GÜMBÜR İLERLİYORUZ"

Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nın yapılacağı Ankara Arena Spor Salonu'na girişi öncesinde dışarda bekleyen partililere hitap etti.

Seçim beyannamesini açıklayacakları günde bir arada olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu yolculuk 14 Mayıs'a giden bir yolculuk. 14 Mayıs için hazır mıyız? 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacak, yeni dönemin de müjdelerini vereceğiz."

Alandaki katılımı görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, ana kademe, kadın kolları ve gençler olarak "gümbür gümbür" 14 Mayıs'a ilerlediklerini söyledi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan ak parti seçim beyannamesi 14 mayıs

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