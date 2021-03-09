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09 Mart 2021 Salı 12:40:00 - Güncelleme:09 Mart 2021 Salı 12:40:00

Bu yıl Hac ibadeti olacak mı? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı

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Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılı hac ibadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için hacı adaylarının kura ve kayıt haklarının 2021 yılı için de devam ettiğini bildirdi. Ayrıca açıklamada, "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmeler sürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından son dakika hac açıklaması yapıldı. Buna göre, 2020 yılı hac ibadetini koronavirüs salgını nedeniyle yapamayan hacı adaylarının, 2021 yılında da haklarının devam ettiği kaydedildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2020 yılı hac ibadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için hacı adaylarının kura ve kayıt hakları 2021 yılı için de devam etmektedir. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmeler sürmektedir. Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır."

Etiketler : hac umre diyanet işleri başkanlığı
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