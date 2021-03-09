Bu yıl Hac ibadeti olacak mı? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından son dakika hac açıklaması yapıldı. Buna göre, 2020 yılı hac ibadetini koronavirüs salgını nedeniyle yapamayan hacı adaylarının, 2021 yılında da haklarının devam ettiği kaydedildi.



Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2020 yılı hac ibadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için hacı adaylarının kura ve kayıt hakları 2021 yılı için de devam etmektedir. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmeler sürmektedir. Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır."