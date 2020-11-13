Bu yavruya protez ayak lazım
Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'nde bir ay önce Veli Kaya'ya ait inek ahırda doğum yapıp üç bacaklı bir buzağı dünyaya getirdi.
Doğumda ineğin yanında olan Veli Kaya, buzağının üç bacaklı olduğunu fark edince şaşkınlık yaşadı. Ayakta duramayan yavruyu beslenmesi için annesinin yanına kucakta taşıyan Kaya Ailesi, buzağıyı çoğu zaman biberonla besliyor. Buzağının arka bacağına protez takılması gerektiğini söyleyen Veteriner Hekim İsa Yılmaz, "Sağ arka ayağının eklemden aşağısı yok. 22 yıllık veterinerlik hayatımda ilk defa böyle bir anomali başıma geldi" diyor.
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