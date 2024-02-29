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29 Şubat 2024 Perşembe 07:12:00 - Güncelleme:29 Şubat 2024 Perşembe 07:12:00

Bu köyde erkekler sokağa çıkamıyor

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Bursa'nın İnegöl'ün ilçesi kırsal Dipsizgöl Mahallesi'nde geçmişte de uygulanan ancak zamanla unutulan gelenek, 4 yıldır yeniden yapılmaya başlandı.

Senenin bir günü rol, mekan değişimi ile kadınlar köy kahvesinde ve köy meydanında gönüllerince vakit geçirirken, erkeklere sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bir öğrenci tarafından Kıraat-Anne ismiyle projeye dönüştürülen gelenek, TÜBİTAK'ın da ilgisini çekti. Dipsizgöl'ün ilginç geleneği önümüzdeki hafta Eskişehir'de bölge finallerinde değerlendirmeye girecek.

Etiketler : inegöl köy erkek
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