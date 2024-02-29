Bu köyde erkekler sokağa çıkamıyor

Senenin bir günü rol, mekan değişimi ile kadınlar köy kahvesinde ve köy meydanında gönüllerince vakit geçirirken, erkeklere sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bir öğrenci tarafından Kıraat-Anne ismiyle projeye dönüştürülen gelenek, TÜBİTAK'ın da ilgisini çekti. Dipsizgöl'ün ilginç geleneği önümüzdeki hafta Eskişehir'de bölge finallerinde değerlendirmeye girecek.