Bu köyde erkekler sokağa çıkamıyor
Bursa'nın İnegöl'ün ilçesi kırsal Dipsizgöl Mahallesi'nde geçmişte de uygulanan ancak zamanla unutulan gelenek, 4 yıldır yeniden yapılmaya başlandı.
Senenin bir günü rol, mekan değişimi ile kadınlar köy kahvesinde ve köy meydanında gönüllerince vakit geçirirken, erkeklere sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bir öğrenci tarafından Kıraat-Anne ismiyle projeye dönüştürülen gelenek, TÜBİTAK'ın da ilgisini çekti. Dipsizgöl'ün ilginç geleneği önümüzdeki hafta Eskişehir'de bölge finallerinde değerlendirmeye girecek.