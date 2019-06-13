CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu yeniden Belediye Başkanı seçeceklerini belirterek, "İptal ederlerse bir daha seçeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2009 yerel seçim sürecinde 'Kağıttepe' gafını yaptığı Kağıthane'de halka seslendi.

Kılıçdaroğlu, "Kime oy vereceğiz? Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğiz." diyerek, "Hakkın sahibi olan Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğiz. Ekrem İmamoğlu bu saatten sonra sadece CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı değildir. Ekrem İmamoğlu 16 milyon İstanbullu'nun Belediye Başkanıdır. Seçilmiş Belediye Başkanıdır. Alnının teriyle kazanmış bir Belediye Başkanıdır. Kapalı kapılar ardında, siyasal baskılarla hakkı elinden alındı, mazbatası elinden alındı. Alınan mazbatayı İstanbullunun iradesi götürecek tekrar hak sahibine teslim edecektir, yani Ekrem Bey'e teslim edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"KAĞITTEPE" GAFI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2009 yerel seçim sürecinde partisinin İBB adayı olmuştu. O dönem Ali Kırca'nın ana haber bültenine katılan Kılıçdaroğlu, İstanbul'u çok iyi tanıdığını belirterek "Ben İstanbul'u Sayın Topbaş'tan daha iyi biliyorum. Kağıttepe'yi de biliyorum. Nurtepe'yi de biliyorum. Sancaktepe'yi de biliyorum" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında 'Kağıttepe' gafını Kağıthane olarak düzeltmiş, ancak söz konusu gaf büyük olay olmuştu.

(Yeni Akit)