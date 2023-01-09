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09 Ocak 2023 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:09 Ocak 2023 Pazartesi 09:00:00

Meteoroloji gün verdi! Türkiye donacak!

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Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu tahmin raporlarına göre, 8-13 Ocak tarihleri arasında 50 ilde salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri kuvvetli sağanak ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte detaylar...

Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre, yeni haftayla birlikte sıcaklıklar sert bir şekilde düşecek. Soğuk hava dalgası geri geliyor. Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak yağmur ve kar yağışı etkisini gösterecek. Sağanak yağmur ve kar yağışının etkili olacağı 41 açıklandı. Kar yağışı, 8-13 Ocak tarihleri arasında bekleniyor. İşte il il güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat.

SOĞUK DAHA SOĞUK OLACAK!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yayın Kurulu Başkanı ve Haliç Üniversitesinde öğretim görevlisi de olan Köse, halk arasında "kara kış" olarak bilinen, eskilerin "amansız elli" adını verdikleri soğuk havalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Havanın gelecek günlerde hızla soğuyacağını ve "kara kış"ın yaşanacağını belirten Köse, soğuğa karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Köse, başladığı günden itibaren şiddeti artacak bu havaların, adını "amansız" kelimesinden aldığına dikkati çekerek, "Amansız kelimesi mana olarak 'aman vermez, acımasız, cana kıyıcı, hoşgörüsüz, gaddar, zalim' olarak geçmektedir. Anlamından da anlaşılacağı üzere bu soğuklar, uzun soluklu 50 gün sürdüğü ve aman vermediği için atalarımız bu ismi vermişlerdir." diye konuştu.

- "11 OCAK'TAN İTİBAREN YAŞANMAYA BAŞLAYACAK"

Normal şartlarda söz konusu soğukların 4 Ocak'ta başladığını fakat bu yıl tarihlerin "omega blokajı" nedeniyle yaşanan yüksek basınçtan etkilendiğini anlatan Köse, "Bu sene amansız elli soğukları yurdumuzda bir hafta sapmayla 11 Ocak'tan itibaren yaşanmaya başlayacak. Soğukların aralıksız devam etmesi yüzünden, bu günlere 'amansız elli' denmiştir. 10 gün kara kışın sonunda, 31 gün zemheride, 9 gün gücüğün başında, toplam 50 gündür." dedi.

Diğer dönemlerde yaşanan soğukların genelde fırtınayla birlikte birkaç gün veya hafta devam edip, yerini ılık havaya bıraktığını aktaran Köse, "amansız elli" soğuklarının ise çok daha uzun sürdüğünü, şiddetli ve sert geçtiğini ifade etti.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 3°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 5°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu doğu kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AĞRI °C, 0°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

Etiketler : yağmur kar istanbul ankara
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