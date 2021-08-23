Türkiye'de 7 yıldır yaşayan ve üniversite eğitimi alan Afganistanlı M.C. içini döktü. Taliban'ın Afganistan'da hakimiyet kurmasının ardından Kabil Havalimanı'nda çekilen görüntüler nedeniyle ülkesi için günlerdir ağladığını ifade eden M.C. "İnsanların empati kurması lazım. İnsanlar tek kaçış yolu olarak uçakları görmüştü o gün. Karmaşa hâlâ sürüyor. Bunu anlamak çok mu zor. Sosyal medyadan insanlar alay edercesine yorumlar yaptı. O çaresizlik içindeki insanlar ne yapabilirdi" dedi. M.C. şunları söyledi:

KARDEŞÇE YAŞIYORUZ

Akşam'ın haberine göre, "Türkiye'de uzun yıllardır kardeşçe yaşıyoruz. Bir takım art niyetli insanların varlığından da herkes haberdar. Sosyal medyada bir takım kurmaca videolar dolanıyor. Bu videolara bakarak insanlar Afgan halkını lütfen yargılamasın. Kimse memleketini isteyerek terk etmek istemez. O insanlar günlerce bir aracın içinde sıkışarak nefes bile almadan İran'a kadar yolculuk yapıyor. Geride ailelerini bıraktılar. Hani insanlar diyorlar ya; bu kişiler tek geliyor aileleri neden yok? İşte o sorunun cevabı: Çocuklar ve aileler böylesine zorlu bir yolu kayıp vermeden atlatamaz.

Bu insanlar yeni bir hayat kurup ailelerine bakmak zorundalar. Vize konusunda kolaylık sağlanırsa resmi yollardan Türkiye'ye gelebilirler. Resmi olarak Türkiye'ye gelmek isteyenlerin sayısı çok fazla."

TÜRK HALKIYLA DOSTUZ

"Her aileden bir kişi çalışıp kardeşlerine ailesine bakmak için para biriktiriyor. O şekilde yaşayan çok Afgan tanıyorum. Tüm bu çabalar geçimini sağlamak için. Türkiye'de kalan Afgan kardeşlerimiz de şu anda mevcut durumdan rahatsız. Bir takım kişilerin gündeme getirmeye çalıştığı göçmen düşmanlığı var. Ancak Türk halkı kadirşinas bir halktır. Asırlardır dostuz. İnsanların bu tarz oyunlara gelmemesi en büyük dileğimizdir."

AİLEM AFGANİSTAN'DA EVİNDEN ÇIKAMIYOR

"Afganistanlı olduğu iddia edilen gazeteci olduğunu söyleyen kişi bir takım konuları bahanene ederek provokasyon yapmak istedi. Hiçbir Afganlı kardeşimiz o kişinin söylediği gibi asla düşünmüyor. Bu tamamen yanlış bir algı. Bizim ailelerimiz hâlâ Afganistan'da. Hepimiz 'acaba bir daha ailelerimizi görebilecek miyiz' endişesi içinde yaşıyoruz. Bunun nasıl bir duygu olduğunu anlatmam mümkün değil.

İNSANLIK MESELESİ

"Bu bir insanlık meselesidir. Konunun siyaset temelinde ele alınması ve sürekli siyasi yorumların yapılması meselenin ruhuna da ters düşüyor. Ailemle en son görüştüğümde kesinlikle evden çıkmadıklarını, korktuklarını söyledi. İhtiyaçlarını dışarıdan insanlar karşılıyor. Allah kimseyi böyle aciz duruma düşürmesin. İnanın çok zor böylesine karmaşa içindeki bir yaşam."