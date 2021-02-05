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05 Şubat 2021 Cuma 11:51:00 - Güncelleme:05 Şubat 2021 Cuma 11:51:00

"Bu bir hocanın talebesine ziyaretidir"

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Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ı ziyaret eden AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eleştirilen fotoğrafıyla ilgili açıklamalarda bulundu "Bir hocanın talebesine ziyaretidir" dedi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş eleştirilerin hedefi olan fotoğrafa ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Kurtulmuş, "Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın öğrencimdir...Söz konusu ziyaret siyasi değildir. Bir öğrencimin böyle bir makama gelmiş olmasının sevinciyle oradaydım" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş partisinin 7. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere gittiği Gaziantep'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Gaziantep Üniversitesi'ne yaptığı ziyarette çekilen bir fotoğrafa ilişkin yapılan eleştirilere yönelik açıklama yapan Kurtulmuş, "Prof. Dr. Arif Özaydın öğrencimdir... Söz konusu ziyaret siyasi değildir. Bir öğrencimin böyle bir makama gelmiş olmasının sevinciyle oradaydım" ifadelerini kullandı.

"BİZLERİ ONURLANDIRDI"

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın sosyal medya hesabından AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'a teşekkürlerini ileten bir paylaşımda bulundu.

Özaydın paylaşımında, "İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde doktora yaparken engin bilgisinden faydalandığım ve şu an AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş üniversitemizi ziyaretiyle bizleri onurlandırmıştır. Sayın hocama nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

PROF. SEVGİ KURTULMUŞ'UN DA ÖĞRENCİSİ

Söz konusu fotoğrafta Numan Kurtulmuş'un eşi Prof. Sevgi Kurtulmuş'un varlığı da dikkat çekti.

Rektör Prof. Dr. Özaydın'ın aynı zamanda Prof. Sevgi Kurtulmuş'un da öğrencisi olduğu öğrenildi.

Etiketler : numan kurtulmuş gaziantep üniversitesi arif özaydın
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