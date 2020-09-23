  • BIST
    1102.19
  • Dolar
    7,6862
  • Euro
    8,9897
  • Altın
    464,2470
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Adana'da zehir tacirlerine operasyon! 47 kilo eroin yakalandı
Rus muhalif lider Aleksey Navalni taburcu edildi
KPSS sonuçları bekleniyor! Ne zaman açıklanacak?
Başkan Erdoğan'a teşekkür etti: Sesini bir kez daha yükselttiği için takdir ediyorum
Başkan Erdoğan'ın konferans önerisine destek: Olumlu bir çağrıdır, katılmaya hazırız
Yemen'de siviller bombalandı: 16 yaralı
ABD'den Çin'e çok sert yanıt: Çin'den daha büyük bir kabadayı yoktur
Meteoroloji'den 8 ilimize yağış uyarısı! İşte son hava durumu tahmini
Yemen hükümeti: Şikarçi'nin açıklaması, İran'ın Husi darbesine verdiği desteğin itirafıdır
Rusya Devlet Başkanı Putin'den BM personeline ücretsiz koronavirüs aşısı sözü
Cavani, Fenerbahçe'nin tapusunu istedi!
Doğu Akdeniz'de sıcak gelişme: 6 ülke birleşip anlaşma imzaladı
Bakan Pekcan'dan ABD ile ticaret açıklaması
Motorine indirim geliyor
Facebook, siyasi içerikli bazı hesapları kapattı
Benzinden sonra motorine de 11 kuruşluk indirim geliyor
Binbaşı Ercan Kurt'un katili Amanoslar'da öldürüldü
Bu bir devrim! İkinci baro bugün kuruluyor
AK Parti'den öğrencilere tablet müjdesi
Türkiye 54 ülke arasında birinci! İngilizlerin hayali olduk
Fransız basını Başkan Erdoğan-Macron görüşmesini böyle gördü
Türkiye ilk kez atamıştı: Sinan Yeşildağ görevine başladı
Güney Çin Denizi'nde sular durulmuyor! ABD ordusunun sivil havacılık kodu hileleri
ABD'den Çin'e karşı bir adım daha! "Uygur Zorunlu İşçiliği Engelleme Tasarısı" onaylandı
23 Eylül 2020 Çarşamba 09:06:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 09:06:00

Bu bir devrim! İkinci baro bugün kuruluyor

ABONE OL

İstanbul 2 No'lu Baro için gerekli 2 bin imzaya ulaşıldı. Avukat Necati Ceylan, 2 bin 100 avukattan imza topladıklarını, bugün Türkiye Barolar Birliği'ne başvuracaklarını söyledi. Baroya üye olanlar arasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da bulunmakta.

Çoklu baro sisteminin yasalaşmasının ardından harekete geçen İstanbul 2 No’lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi Av. Necati Ceylan, gerekli 2 bin imzaya ulaşıldığını açıkladı. 

Yeni Şafak’a açıklamalarda bulunan Ceylan, 2 bin 100 ıslak imza sayısına ulaşarak bugün Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) başvuracaklarını ve baroyu kuracaklarını dile getirdi. Ceylan, 2 bin 100 sayısına ulaşma sebeplerinin herhangi bir problem çıkmasına karşı aldıkları bir önlem olduğunu söyledi. Baroya kayıt için başvuran isimler arasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın yanı sıra Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Subaşı’nın da bulunduğu öğrenildi.

BU BİR DEVRİM

Çoklu baro sisteminin kurulmasını devrim olarak niteleyen Ceylan, insanların bunu kabul etmelerinin çok zor olduğunu vurguladı. Ceylan, “Türkiye’de vesayet sistemi vardı. Bugüne kadar barolar Türkiye’de vesayet kurumları olarak görev yapıyordu. Sistem kendini meslek odaları yönünden güvence altına almış, zorunlu aidat ödemeyi dayatıyordu.

Yapılan bu değişiklik bir devrim niteliğindedir. Serbest meslek mensuplarının özgürce kendi kurumlarını koruması amaçlanıyor” diye konuştu. 2 bin imzayı toplayamadıkları yönündeki eleştirilere de açıklık getiren Ceylan, “Normalde 2 bin imza için süre sınırlaması yok. TBB’ye delege gönderebilmek için Ekim ayına kadar yeterli sayıya ulaşmaya çalıştık. Ekim ayını geçirsek delege seçerdik ama TBB’de oy kullanamazdı. O yönden toplayamadılar konusu var, yoksa 2 bin imzayı çok rahat toplardık” dedi.

BAĞIMSIZ SAVUNMA REKABETÇİ SİSTEM

Kendilerinin meslekleri nedeniyle savunmayı temsil ettiklerini ve bağımsız bir savunmayı hayata geçirdiklerini dile getiren Av. Necati Ceylan, şunları söyledi: “Denetlemenin ötesinde bizde yönlendirecek bir sistem var. Çoklu baro sistemi sayesinde mesleki dayanışma artacak ve mesleki olarak bu sistemin hukuki artıları da mevcut. Barolar ideolojik tek düşünce içerisinde meslekle ilgili olmayan konularla ilgileniyorlar, siyaset gibi. Mesleki problemleri kaale almıyorlar. Bugün yargıda birçok mesleki problem var. Bu sistem rekabetçiliği de beraberinde getirecek. Diğer baroların da çalışma standartını yükseltecek.”

EN ÇOK OKUNAN HABERLER