Bu bir devrim! İkinci baro bugün kuruluyor

Çoklu baro sisteminin yasalaşmasının ardından harekete geçen İstanbul 2 No’lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi Av. Necati Ceylan, gerekli 2 bin imzaya ulaşıldığını açıkladı.

Yeni Şafak’a açıklamalarda bulunan Ceylan, 2 bin 100 ıslak imza sayısına ulaşarak bugün Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) başvuracaklarını ve baroyu kuracaklarını dile getirdi. Ceylan, 2 bin 100 sayısına ulaşma sebeplerinin herhangi bir problem çıkmasına karşı aldıkları bir önlem olduğunu söyledi. Baroya kayıt için başvuran isimler arasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın yanı sıra Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Subaşı’nın da bulunduğu öğrenildi.

BU BİR DEVRİM

Çoklu baro sisteminin kurulmasını devrim olarak niteleyen Ceylan, insanların bunu kabul etmelerinin çok zor olduğunu vurguladı. Ceylan, “Türkiye’de vesayet sistemi vardı. Bugüne kadar barolar Türkiye’de vesayet kurumları olarak görev yapıyordu. Sistem kendini meslek odaları yönünden güvence altına almış, zorunlu aidat ödemeyi dayatıyordu.

Yapılan bu değişiklik bir devrim niteliğindedir. Serbest meslek mensuplarının özgürce kendi kurumlarını koruması amaçlanıyor” diye konuştu. 2 bin imzayı toplayamadıkları yönündeki eleştirilere de açıklık getiren Ceylan, “Normalde 2 bin imza için süre sınırlaması yok. TBB’ye delege gönderebilmek için Ekim ayına kadar yeterli sayıya ulaşmaya çalıştık. Ekim ayını geçirsek delege seçerdik ama TBB’de oy kullanamazdı. O yönden toplayamadılar konusu var, yoksa 2 bin imzayı çok rahat toplardık” dedi.

BAĞIMSIZ SAVUNMA REKABETÇİ SİSTEM



Kendilerinin meslekleri nedeniyle savunmayı temsil ettiklerini ve bağımsız bir savunmayı hayata geçirdiklerini dile getiren Av. Necati Ceylan, şunları söyledi: “Denetlemenin ötesinde bizde yönlendirecek bir sistem var. Çoklu baro sistemi sayesinde mesleki dayanışma artacak ve mesleki olarak bu sistemin hukuki artıları da mevcut. Barolar ideolojik tek düşünce içerisinde meslekle ilgili olmayan konularla ilgileniyorlar, siyaset gibi. Mesleki problemleri kaale almıyorlar. Bugün yargıda birçok mesleki problem var. Bu sistem rekabetçiliği de beraberinde getirecek. Diğer baroların da çalışma standartını yükseltecek.”