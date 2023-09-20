Bu akademi dönerci yetiştiriyor
Adana'da hizmet veren dönerci Mehmet İkram Taş, yemek sektöründe şubeleşmeye gidince çalıştıracak eleman bulamadı.
Adana'da hizmet veren dönerci Mehmet İkram Taş, yemek sektöründe şubeleşmeye gidince çalıştıracak eleman bulamadı. Eleman bulamayan dönerci, 'akademi' kurmaya karar verdi. Kısa süre içerisinde faaliyete geçmesi beklenen akademide yetişen ustalar, asgari ücretin 2-3 katı maaşla çalışmaya başlayacak.
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