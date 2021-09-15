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15 Eylül 2021 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:15 Eylül 2021 Çarşamba 11:00:00

BTK'dan öğrencilere 4 uyarı: Adresinizi sosyal medyada paylaşmayın

Kaynak: AKŞAM

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Okullarına yeniden kavuşan öğrencileri tehlikeli sosyal ağlardan korumak için liste hazırlayan BTK, “Okul adresinizi paylaşmayın, tanımadığınız kişilerin arkadaşlık teklifini kabul etmeyin, profilinizi herkese açmayın” uyarısında bulundu.

Okulların açılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. Yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması, sosyal medya platformlarında gençleri bekleyen tehlikeleri de gündeme getirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bu tehlikelere karşı öğrencilerin kendilerini koruması için kurallar listesi hazırladı:

BİLGİLERİ PAYLAŞMAYIN: Kişisel bilgilerinizi herkesle paylaşmamanızı tavsiye ederiz. Bunlar telefon numaranız; ev, okul ve iş adresiniz, doğum gününüz, yaşınız; T.C. kimlik numaranız, e-mail adresiniz...

YABANCILARA KAPANIN: Gönderilerinizi, ailenizle ilgili bilgilerinizi, ilişki durumunuzu, ilgilendiklerinizi, dini inanç ve siyasi görüşünüzü, bulunduğunuz yeri, size ait fotoğraf ve videolarınızı yabancılara kapatın."

TANIMADIĞINIZI REDDEDİN: Tanımadığınız kişilerin arkadaşlık teklifini reddedin.

GÜÇLÜ ŞİFRE YAPIN: Güçlü şifreler oluşturun ve bu şifreleri kimseyle paylaşmayın. Hesabınızı ele geçirirlerse sizin adınıza arkadaşlarınıza mesaj gönderebilirler. Profilinizde istemediğiniz şeyleri paylaşabilirler. Profil resim ve ayarlarınızı değiştirebilirler. Profilinizi kullanan arkadaşınız olur, sorumlu ise siz."

Etiketler : btk öğrenci sosyal medya uyarı
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