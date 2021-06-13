  • BIST
    1460.86
  • Dolar
    8,4047
  • Euro
    10,1808
  • Altın
    506,7560
İstanbul
17 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Kurum müsilaj temizliğindeki sonuçları açıkladı
Başkan Erdoğan'dan NATO Liderler Zirvesi öncesi önemli açıklamalar
Türkiye'de "altın" sevinci!
Paşinyan'dan Azerbaycan itirafı: Haritayı verdi!
Mısır'dan Türkiye mesajı: Kademeli olarak ilerleyecek
İşte Başkan Erdoğan'ın NATO çantası: Biden ile 4 kritik başlık
Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün detayları belli oldu
Bakan Akar'dan Libya açıklaması: Tehlike bitmiş değil
Meteoroloji saat verdi: Sağanak yağış geliyor
Romantik yıl dönümü
Buruk veda
Rolü için stüdyoda
Millet İttifakı'nda yeni bir kriz daha patlak verdi
Bakan Koca'dan flaş açıklama!
Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek
Yemen medyası: BAE stratejik Mayyun Adası'na askeri teçhizat taşımaya devam ediyor
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'den Türkiye vurgusu!
Fransa'da muhtıracı generaller hesap verecek
Almanya, PKK'yı destekleyen grubun ülkeden çıkışına izin vermedi
NATO Zirvesi yarın! 1.5 yıl sonra liderlerle yüz yüze zirve
Fiyatlar uçuşa geçti! "Günlük kiralık" isyanı
Bin yıldır bozulmamış tavuk yumurtası bulundu Arkeologlar 'yanlışlıkla' kırdı
Hayatımı şöhret üzerine kurmadım
TRİBÜNDE 'CAN'I SIKILDI
13 Haziran 2021 Pazar 12:36:00 - Güncelleme:13 Haziran 2021 Pazar 13:03:00

Brüksel'de kritik Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi: S-400'ler masada olacak

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Brüksel'e gidiyor. Yeni yönetimle liderler düzeyinde yapılacak bu ilk yüz yüze görüşmede gündem ikili ilişkiler olacak. Ankara-Washington hattındaki 4 sorunlu başlık da iki liderin görüşmesinde önemli yer tutacak.

S-400'ler konusunda yaşanan görüş ayrılığı, terör örgütü YPG/PKK'ya silah desteği, FETÖ elebaşının iadesi ve 1915 olayları ile ilgili ABD'nin tavrı...

TRT Haber'in derlediği habere göre, Joe Biden ABD Başkanı olduktan sonra ilk yüz yüze görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çantasında bu dosyalar olacak.

S-400'LER BRÜKSEL'DE MASADA OLACAK

Türkiye ABD'den Patriot satın almak istedi. Obama yönetimi talebi geri çevirdi.

Bunun üzerine Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemi alındı. Washington bu durumdan rahatsız oldu. Bu konu Erdoğan-Biden görüşmesinde en kritik başlıklardan biri.

Washington yönetimi karşı hamle olarak F-35 kartını açtı. Türkiye programdan çıkarıldı, bazı yaptırım kararları alındı.

ABD'NİN PKK/YPG'YE SİLAH DESTEĞİ

ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya silah desteği ise bir diğer ihtilaflı başlık. DEAŞ ile mücadele bahanesi ile YPG'ye yapılan destekten Ankara rahatsız.

Ankara'nın beklentisi terör örgütleri ile mücadelenin başka bir terör örgütü ile değil, müttefiklik ilişkisi çerçevesinde iki ülke tarafından beraber ele alınması.

FETÖ ELEBAŞININ İADE SÜRECİ

Türkiye 5 yıl önce 15 Temmuz darbe girişimi yaşadı. Talimatı Pensilvanya'da yaşayan FETÖ elebaşı Gülen verdi.

Çok sayıda örgüt üyesine de ABD kucak açmış durumda. Aslında iki ülke arasında 1979 yılında imzalanan suçluların iadesi anlaşması var. Bu kapsamda FETÖ elebaşı ve üyeleriyle ilgili onlarca koli delil ABD'ye gönderildi.

FETÖ'den birçok iadesi istenmesine rağmen ABD yönetimi bu iade taleplerine henüz olumlu bir yanıt vermedi. Türkiye'nin beklentisi bu kişilerin bir an önce iade edilmesi ve FETÖ ile mücadelede ortak hareket edilmesi.

ABD'YE 1915 OLAYLARI TEPKİSİ

Ve 1915 olayları...

ABD Başkanı Biden'ın 24 Nisan'da "soykırım" ifadesini kullanması sorunlu ilişkiler yumağının son halkası oldu.

Türk-Amerikan ilişkileri, yeni dönemde önemli sorunlarla karşı karşıya. Uzmanlara göre sorunların temelinde ABD tarafının bazı konularda müttefiklik ilişkisine zarar veren yaklaşımı var.

Şimdi gözler NATO zirvesi sırasında yapılacak Erdoğan Biden görüşmesinde. İki lider, Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ilk kez yüz yüze görüşecek.

Belki de Türk Amerikan ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısı bu görüşmeyle aralanacak.

Etiketler : Joe Biden ABD TÜRKİYE ERDOĞAN S-400
Merve aşısını oldu!

Merve aşısını oldu!
Dizi bitti saçlar gitti

Dizi bitti saçlar gitti
Oyunculuktan emekli!

Oyunculuktan emekli!
Sosyal medya detoksu

Sosyal medya detoksu
Yeni sezonda ekranda!

Yeni sezonda ekranda!
Aşk kaldığı yerden devam

Aşk kaldığı yerden devam
sevgilim değil arkadaşım

sevgilim değil arkadaşım
Gülse'den Sezen şarkısı

Gülse'den Sezen şarkısı
Almeda'ya yeniden âşık oldum!

Almeda'ya yeniden âşık oldum!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER