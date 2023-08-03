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03 Ağustos 2023 Perşembe 01:07:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2023 Perşembe 01:07:00

Brezilya'da uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonlarda 43 kişi öldü

Kaynak: AA

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Brezilya'da 3 ayrı noktada uyuşturucu çetelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 43 kişi öldü.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti, Sao Paulo ve Bahia eyaletlerinde polisin uyuşturucu çetelerine düzenlediği baskınlarda 43 kişi öldü.

BBC'nin haberine göre, Brezilya polisi, ülkenin Rio de Janeiro kentinde uyuşturucu çetelerine düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada 10 kişinin öldüğünü açıkladı.

Kentte yürütülen operasyonda ölen 10 kişi arasında bir uyuşturucu kaçakçılığı çetesinin liderinin de olduğu belirtildi.

Sao Paulo eyaletinde 5 gün boyunca yürütülen Kalkan Operasyonu'nda ise aralarında polislerin de bulunduğu 14 kişi ölürken, ülkenin kuzeydoğu Bahia eyaletinde 19 şüpheli etkisiz hale getirildi.

Sao Paulo'nun Guaruja sahil kasabasında bir özel kuvvetler polisinin öldürülmesinin ardından başlatılan Kalkan Operasyonu'nda polis, 58 kişiyi gözaltına alırken, 385 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

Guaruja'daki operasyonu eleştiren Brezilya Adalet Bakanı Flavio Dino, polisin tepkisinin işlenen suçla orantılı olmadığını söylemişti.

Etiketler : brezilya uyuşturucu operasyonu 43 ölüm çete saldırısı
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