Charlie Hebdo'dan büyük alçaklık!

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07 Şubat 2023 Salı 10:33:00 - Güncelleme:07 Şubat 2023 Salı 10:33:00

Böyle alçaklık görülmedi: Charlie Hebdo dergisi depremle alay etti

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası dünyanın dört bir tarafından taziye ve destek mesajları gelirken Müslümanların inançlarına hakaret eden karikatürler yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisi ise depremle alay etti. İnsanlıktan ve vicdandan uzak çizimde, yıkık binalar resmedilerek 'Türkiye depremi' ibaresine yer verildi ve yorum olarak " Tank göndermeye bile gerek yok" yazıldı. Küstah karikatür derginin Twitter hesabından da yayınlandı.

Daha önce Müslümanların inançlarına hakaret eden karikatürler yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisi, binlerce insanın hayatını kaybettiği Türkiye'nin 10 ilini yıkan depremlerle alay etti. Derginin yayınladığı karikatürde yıkık binalar çizildi ve üzerine "Tank yollamaya bile gerek yok" yazdı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'nin 10 şehrinde ve Suriye'de binlerce insanın ölümüne neden oldu. Türkiye tüm kurumları ve halk desteği ile deprem için seferber olurken tüm dünyadan da destek mesajları yağdı.

Daha önce Müslümanların inançlarına hakaret eden karikatürler yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisi ise depremle alay ederek provokatif bir karikatürü 'Günün çizimi' olarak yayınladı. İnsanlıktan ve vicdandan uzak çizimde, yıkık binalar resmedilerek 'Türkiye depremi' ibaresine yer verildi ve yorum olarak " Tank göndermeye bile gerek yok" yazıldı. Küstah karikatür derginin Twitter hesabından da yayınlandı.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">✏️Le dessin du jour, par #Juin pic.twitter.com/kPcEqZDocO</p>&mdash; Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) February 6, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Etiketler : Fransız Charlie Hebdo dergisi Küstah karikatür Tank yollamaya bile gerek yok

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