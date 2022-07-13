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13 Temmuz 2022 Çarşamba 20:04:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2022 Çarşamba 20:04:00

Boşnak liderden Başkan Erdoğan'a övgü: Batı Balkanlar'da yapıcı rolü bulunuyor

Kaynak: AA

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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı Balkanlar'da yapıcı rolü olduğunu söyledi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı Balkanlar'da yapıcı rolü olduğunu söyledi.

AA'nın haberine göre, Londra'da Srebrenista'daki soykırımın 27'nci yıl dönümü kapsamında düzenlenen "Srebrenitsa'yı Hatırlamak" konulu etkinliğe katıldığını belirten Dzaferovic, "İngiltere, soykırımın yıl dönümünde hem devlet düzeyinde anma programı düzenleyen hem okullarda öğreten ülkelerden. Önemli olan Srebrenitsa'da soykırım yaşandığını bütün dünyaya anlatmak." dedi.

Dzaferovic, Türkiye'nin Bosna Hersek'in her zaman dostu olduğunu vurgulayarak, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı Balkanlar'da yapıcı ve istikrar sağlayıcı bir rolü var. Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyelik süreçlerini destekliyor. Bu destek bizim için son derece önemli." diye konuştu.

İngiltere'nin de Bosna Hersek'in dostu olduğunu dile getiren Dzaferovic, "İngiltere Bosna Hersek kurumlarının arkasında durdu her zaman. Bosna Hersek'in AB ve NATO üyelik yolunda verdiği destek için de minnettarız." ifadelerini kullandı.

Dzaferovic, Londra'da birçok görüşme gerçekleştirdiğini anlatarak, "İngiltere dünyada önemli güçlerden biri. Bosna Hersek'te yaşanan savaşı (1992-1995) sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'nın da şahitlerinden biri. İngiltere de ABD gibi Bosna Hersek'te huzursuzluk çıkaranlara yaptırım kararı aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Bosna Hersek Türkiye Başkan Erdoğan Sefik Dzaferovic Boşnak
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