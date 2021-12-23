Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Masovic'ten Baykar'a ziyaret

Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Masovic'ten Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'ne ziyaret

Masovic'e ziyaretinde, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar eşlik etti.

Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Mašović, Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'nü ziyaret etti.



Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk. �������� pic.twitter.com/HHrQwdXMUk — BAYKAR (@BaykarTech) December 23, 2021

Baykar'ın Twitter hesabından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, "Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic, Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'nü ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk." ifadelerine yer verildi.

Ziyaretin sonunda karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.