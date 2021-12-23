Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Masovic'ten Baykar'a ziyaret

Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Masovic'ten Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'ne ziyaret
Kaynak: AA
Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic, Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'nü ziyaret etti.
Masovic'e ziyaretinde, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar eşlik etti.
Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Mašović, Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'nü ziyaret etti.— BAYKAR (@BaykarTech) December 23, 2021
Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk. �������� pic.twitter.com/HHrQwdXMUk
Baykar'ın Twitter hesabından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, "Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic, Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'nü ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk." ifadelerine yer verildi.
Ziyaretin sonunda karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.
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