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02 Mart 2024 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:02 Mart 2024 Cumartesi 14:30:00

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Cvijanovic: Dünya giderek daha adaletsiz bir yere dönüşüyor

Kaynak: AA

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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, çatışmalarda her zaman barışçıl çözümleri desteklediklerini ve çatışmalardan doğan sorunlara çözüm ararken diplomasinin başvurulması gereken ilk yol olduğunu söyledi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, 3. Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) soruları yanıtladı.

ADF hakkındaki izlenimlerinin çok iyi olduğunu ifade eden Cvijanovic, ADF'nin tüm dünya liderlerinin fikir alışverişinde bulunabileceği önemli bir diplomasi forumu olduğunu söyledi.

Cvijanovic, ADF'ye ilişkin, "Bence bu çok önemli bir toplantı, hepimiz için de iyi bir olanak. Ülkemizin dostu ev sahibi Türkiye'nin tutumunu duymak ve meslektaşlarımızın görüşlerini almak, görüş alışverişinde bulunmak için çok iyi bir fırsat. Küresel meseleler hakkında farklı ülkelerin görüşlerini dinlemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

"DÜNYA GİDEREK DAHA ADALETSİZ BİR YERE DÖNÜŞÜYOR"

Dünya genelindeki çatışmalar için her zaman barışçıl çözümleri desteklediklerini belirten Cvijanovic, "Bosna Hersek'ten gelen bizler için savaşlar hakkında konuşmak çok zor. Biz tüm bu gelişmelerle, savaşla, aile trajedileriyle, cinayetlerle ve silahlı saldırılarla başa çıkmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cvijanovic, çatışmalardan doğan sorunların üstesinden gelmenin onlarca yıl aldığını dolayısıyla çözüm bulmak için diplomasinin başvurulması gereken ilk yol olduğunu vurgulayarak "Dünya giderek daha adaletsiz bir yere dönüşüyor. Çok sayıda çıkar ve görüş çatışmasına denk geliyoruz. Ölümleri durdurmak için eksik olan şey, gerçek diplomatik çaba." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TUTUMUNU ÇOK TAKDİR EDİYORUZ"

Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ilişkilerden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Cvijanovic, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın tutumunu çok takdir ettiğimizi belirtmek isterim. Bizi her zaman birlik olmaya ve geleceğimiz için uygun adımlar atmaya teşvik ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cvijanovic, Bosna Hersek'teki durumun karmaşıklığına değinerek "Ülke içinde demokratik yollarla seçilmiş kurumlarımız olmasına rağmen Bosna Hersek, Avrupa'daki tek koloni. Yabancı olan ve yasalarını bize empoze etme, anayasalarımızı ve bunun gibi şeyleri değiştirme hakkına sahipmiş gibi davranan, seçilmiş olmayan bir kişi var." dedi.

Ülkedeki sorunlara çözüm arayışında iç mutabakatı inşa etmenin önemine dikkati çeken Cvijanovic, "Bu sayede, gelecek iyi ve istikrarlı olacak. Böylece Bosna Hersek'teki tüm halkların ve burada yaşayan diğer vatandaşların çıkarları güvence altına alınmış olacak." ifadelerini kullandı.

Etiketler : bosna hersek zeljka cvijanovic recep tayyip erdoğan
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