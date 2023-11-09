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Borsa İstanbul Grubu Dış Eğitim Programları devam ediyor
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09 Kasım 2023 Perşembe 10:46:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 10:46:00

Borsa İstanbul Grubu Dış Eğitim Programları devam ediyor

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Borsa İstanbul'un işleyişi, piyasaları, ürün ve hizmetleri ile ilgili temel konuları ele alan ve Borsa İstanbul Grubu tarafından verilen eğitimlere hız kesmeden devam ediliyor.

Borsa İstanbul Grubu, eğitim faaliyetleri kapsamında Dış Eğitim Programlarına ilişkin kataloğumuzun yayımlanması ile birlikte ülkemizin farklı şehirlerinden kıymetli paydaşlarımızın yoğun ilgisi sürüyor. Bu kapsamda, 60'ı aşkın eğitim programını, aracı kurum, banka, finansal kurum ve portföy yönetim şirketi çalışanları, veri dağıtım kuruluşları, halka açılmayı planlayan ve halka açık şirketlerin çalışanları, KAP, kolokasyon hizmeti alan/alacak olan üye kurumlar gibi siz değerli paydaşlarımızın faydasına sunmaya devam ediyoruz.

Temel bilgi ve farkındalığa ek olarak teknik bilginin de elzem olduğu sermaye piyasalarıyla ilgili daha sistematik ve kapsamlı eğitim olanakları sağlamak için hazırladığımız ve siz kıymetli paydaşlarımıza sunmaya başladığımız Borsa İstanbul Dış Eğitim Programlarımızın, Borsa İstanbul Grubu bünyesinde aracı kurumlar ve diğer paydaşlar arasındaki sinerjiyi destekleyerek, sermaye piyasalarında derinliği ve farkındalığı geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Borsa İstanbul Dış Eğitim Programları Kataloğunda yer alan eğitim tarihleri; internet sitemiz üzerinden alınacak ön talepler doğrultusunda oluşturulmaktadır.

Borsa İstanbul Dış Eğitim Programlarının tüm katılımcılarımız için faydalı olmasını dileriz.

Talepte bulunmak ve detaylı bilgi almak için tıklayınız

Etiketler : borsa istanbul eğitim program
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