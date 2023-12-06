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Borsa güne 8.066,52 puandan başladı
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06 Aralık 2023 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 10:00:00

Borsa güne 8.066,52 puandan başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 yükselişle 8.066,52 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,10 puan artışla ve yüzde 0,11 değer kazanarak 8.066,52 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04 azalırken, holding endeksi yüzde 0,21 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,72 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,84 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 değer kaybıyla 8.057,42 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de alının iş gücü piyasasındaki soğuma sinyallerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentiler güçlenmeye devam ederken, bugün ülkede açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Avrupa, Orta Doğu, Afrika (EMEA) Ülke Reytingleri Direktörü Frank Gill, son dönemde Türkiye ekonomisinin yeniden dengelendiğine ilişkin işaretlerin giderek güçlenmesi nedeniyle Türkiye'nin kredi notu görünümünün "pozitife" yükseltildiğini belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret açığı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.160 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul yükseliş hisse senedi
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