  • BIST
    1186.34
  • Dolar
    6,8941
  • Euro
    8,0807
  • Altın
    426,2850
İstanbul
20 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kocaeli'ndeki intihar girişimini çekirdek çitleyerek izlediler
ABD'de sular durulmuyor! Trump'tan protestoculara tehdit!
İbrahim Kalın: Hutbede Atatürk'e laf uzatma söz konusu değil
Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 823 bini geçti
Tonluk boğalar alıcılarını bekliyor
BDDK'dan swap kararı: TL'ye erişim için esneklik sağlandı
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü
İngiltere'de yılın teknik direktörü Jurgen Klopp
İDDEF yurt dışı kurban hazırlıklarını tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı
Avrupa Yatırım Bankası'ndan BOTAŞ'a 270 milyon dolarlık kredi
Karadeniz'de keşif yapan ABD uçağına Rusya engeli
Taksim Camii'nde sona geliniyor
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ödemeler başladı
Fransız ders kitaplarında skandal Türkiye ifadeleri!
Asım Gültekin için hatim duası okundu
Ünlü şovmenden haber var!
Belçika'da Kovid-19 vaka sayıları yükseliyor
Bilim Kurulu Üyesi Ünal uyardı: Açık havada olmak virüsün bulaşmayacağı anlamına gelmez
Küresel piyasalar Fed öncesi pozitif seyrediyor
Tokat'ta silahlı kavgada 2 kardeş öldü, 4 kişi yaralandı
Borcunu ödemeyen CHP'li Bakırköy Belediyesi'ne haciz şoku
Trump'tan koronavirüs aşısıyla ilgili flaş açıklama: Son aşamaya geçilecek
28 Temmuz 2020 Salı 09:37:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2020 Salı 09:37:00

Borcunu ödemeyen CHP'li Bakırköy Belediyesi'ne haciz şoku

ABONE OL

CHP'li Bakırköy Belediyesi'ne temizlik işleri yapan bir şirket, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle belediyeye ait çok sayıda eşyaya haciz işlemi uygulattı.

Polis eşliğinde sabah saatlerinde Bakırköy Belediyesi önüne gelen alacaklı şirketin avukatları binaya alınmadı.

Bu esnada belediyeye ait araçların bina önüne çekildiği görüldü.

Akşam saatlerine kadar bekleyen alacaklı şirket yetkilileri ve avukatlar daha sonra polis eşliğinde binaya girerek haciz işlemi başlattı. 1,5 saat süren haciz işleminde belediyeye ait çeşitli eşyalar alınarak kamyonlara yüklendi.

Haciz işlemi sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Şirket Yetkilisi Hatice Türk, şunları söyledi:

"2004 yılında yaptığımız çöp toplama ve sulama işinden bir alacağımız vardı. Alacağımızı ödemedikleri için dava açıldı. 2005 yılından beri süren bir davaydı. Yeni sonuçlandı. Mahkemenin verdiği karar neticesinde icra takibi yaptık. Ocak ayından beri bize ödeme yapmadıkları için haciz işlemi yapmaya geldik. Bundan 20 gün önce de gelmiştik.

Ödeme yapılmadığı için malları kaldırdık. Alacağımızı tahsil etmek üzere içerideki birkaç eşya alındı. Bilgisayar, yazıcı, masa ve sandalyeler alındı. Alacağımız 1 milyon TL. O kadar eşya alınamadı. Belediyeyi de sıkıntıya sokmayacak şekilde birkaç bilgisayar ve yazıcılar alındı. Başkanlık katındaki bütün malzemeler boşaltıldı. Görüşmelerden de sonuç çıkmadı."

Haciz işleminin ardından firma yetkilileri belediye binasından ayrıldı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER