  • BIST
    1471.39
  • Dolar
    7,4289
  • Euro
    8,9811
  • Altın
    411,1920
İstanbul
0 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı
Bakanlıktan 'vergi ve borç yapılandırma' genelgesi
Tarım işçilerinin taşındığı minibüs yan yattı: 12 yaralı
AB'den dikkat çeken 'Trump' tavsiyesi
İnsanlık tarihinde kara leke: Hocalı katliamı
Başkan Erdoğan'dan flaş Ermenistan açıklaması: Karşıyız
PKK'nın Gara'daki caniliğini, alçaklığını herkes görmeli
Başkan Erdoğan'dan 'Hocalı' paylaşımı
Türkiye, Yeni İpek Yolu'nda üretim, ihracat, lojistik ve yönetim merkezi olarak öne çıkıyor
Öğretmenlerin Kovid-19 aşılama sürecinin ayrıntıları belirlendi
Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisini uygulayacağını umuyorum
Bakan Pakdemirli duyurdu... Bugün başlıyor
Zoom'a alt yazı geliyor
Büyükada'da bir gün
Snoop Dogg'dan Tilbe paylaşımı
Özçivit Ailesi'nin renk uyumu
Çeyiz sandığından kuzulara yuva
Hastalanan köpeğini sırtında taşıdı
Gözleriyle yazdığı kitapla can suyu olacak
Tek hayali salıncak
Gardıropları da bir
35 yaşında ilk araba
'Denizaltı'da her şey yolunda
Sokak çalgıcıları evinde misafir
26 Şubat 2021 Cuma 19:35:00 - Güncelleme:26 Şubat 2021 Cuma 19:35:00

Borç ödeyecekler hafta sonu kısıtlamasından muaf olacak

ABONE OL

Bakanlığı, borç yapılandırmasının son günü olan 1 Mart'ta vergi dairelerinde yoğunluk yaşanmaması için valiliklere genelge gönderdi. Genelgeye göre, vergi borçlarını ödemek/yapılandırmak isteyenler, belgelerini yanlarında bulundurmaları halinde hafta sonu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları arasında yapılan görüşmeler kapsamında vergi borcu ödemesi/yapılandırmasında son tarih olan 1 Mart Pazartesi gününde, vergi dairelerine yoğunluk yaşanmaması için 81 İl Valiliğine 'Vergi ve Borç Yapılandırma' konulu genelge gönderildi.

Genelgede, vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7256 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşların peşin veya taksitler halinde ödeyebilecekleri son tarihin 1 Mart 2021 Pazartesi günü olduğu belirtildi.

Genelgede, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılandırma kapsamında vergi borçlarını hafta sonu ödemek isteyen vatandaşların gelen talepleri dikkate alınarak, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 ve 28 Şubat 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinde vergi dairelerinin açık bulundurulmasına karar verildiği ifade edildi.

Yapılandırma kapsamında olan diğer kamu idarelerinin de kurumlarınca uygun görülmesi halinde aynı tarihlerde açık bulunabileceği belirtildi.

Bu çerçevede; ödemenin son tarihi olan 1 Mart 2021 günü yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların kanunun getirmiş olduğu imkânlardan azami ölçüde yararlanılabilmesi amacıyla 27 ve 28 Şubat 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinde güzergah ve muafiyet sebebiyle sınırlı olacak şekilde; yapılandırılan borçlarını ödemek üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidebilecek.

Ödeme yapmak isteyen vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasından; yapılandırılan borcun ödemesini yapmak üzere sokağa çıktıklarını gösterir belgeyi (borç yapılandırmasına ilişkin başvuru dilekçesi, ödeme planı vb.) yanlarında bulundurmak ve istenildiğinde ibraz etmek kaydıyla muaf olacak.

Ödemelerin yapılacağı vergi daireleri ile kamu idarelerinde görevli personel ise kurum kimliklerini ibraz etmek kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Etiketler : vergi borcu içişleri bakanlığı borç yapılandırma
Gülden'in alt kadrosunda çalışmadım

Gülden'in alt kadrosunda çalışmadım
30 yıl sonra aynı sahne torunuyla

30 yıl sonra aynı sahne torunuyla
Tiyatronun yeni üçlüsü

Tiyatronun yeni üçlüsü
Kahramanlık türküleri geliyor

Kahramanlık türküleri geliyor
Söz ve müzik Esin'den

Söz ve müzik Esin'den
Karavandan zirveye

Karavandan zirveye
Sanal alem detoksu bitti

Sanal alem detoksu bitti
Tribünden destek

Tribünden destek
3 günde bir virüs temizliği

3 günde bir virüs temizliği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER