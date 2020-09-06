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06 Eylül 2020 Pazar 18:13:00 - Güncelleme:06 Eylül 2020 Pazar 18:13:00

Bolu'da kumarhane operasyonu! 15 kişiye 45 bin ceza kesildi

Kaynak: İHA

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Polis ekipleri, Bolu'da 2 kahvehane ile 1 işyerine yaptığı operasyonda kumar oynattığı tespit edilen 15 kişiye 45 bin TL ceza kesti

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan 2 kahvehane ve 1 iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan 1 iş yeri ile Büyük Cami ve Sümer Mahallelerindeki 2 kahvehaneye operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında iş yeri ve kahvehanelerde kumar oynarken yakalanan 13 kişi ve kahvehane sahibi 2 kişiye toplam 45 bin lira para cezası kesildi.

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