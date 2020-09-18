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18 Eylül 2020 Cuma 13:31:00 - Güncelleme:18 Eylül 2020 Cuma 13:31:00

Bolu'da konuşan Bakan Karaismailoğlu: Projelerimize dünya gıpta ile bakıyor

Kaynak: AA

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Bir dizi temaslarda bulunmak için Bolu'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada 'Dünyanın gıpta ile baktığı projeleri yönetiyoruz' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ülkenin her noktasında muazzam gelişmelerin olduğuna işaret ederek "Karada, havada, denizde, raylı sistemlerde, uzayda, dünyanın gıptayla baktığı projeleri yönetiyoruz" açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Karada, havada, denizde, raylı sistemlerde, uzayda... Her bir konuda dünyanın gıptayla baktığı projeleri yönetiyor ve bunları vatandaşımızın, milletimizin hizmetine sunuyoruz." dedi.

AA'da yer alan habere göre; bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Bolu'ya gelen Bakan Karaismailoğlu, Bolu Valiliği girişinde Vali Ahmet Ümit ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Valilik ziyaretinin ardından Bakan Karaismailoğlu, Bolu Güney Çevre Yolu Şantiyesini ziyaret ederek, burada devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Karaismailoğlu, burada yaptığı basın açıklamasında, Bolu'da bakanlığın yapmış olduğu çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunduklarını belirterek, "İnşallah Bolu'ya güzel hizmetlerimiz devam edecek. Devam eden projelerimizle ilgili gerekli istişarelerde bulunuyoruz. İnşallah bundan sonra da gelecek olan talepler doğrultusunda, yeni yapacağımız yatırımlarla ilgili de çalışmalarımızı hızlandıracağız." diye konuştu.

Bütün amaçlarının Bolulu vatandaşların memnuniyetini, onların gönüllerini kazanmak olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, bütün projelerinde bunun esas alındığını bildirdi.

"ÜLKENİN HER NOKTASINDA MUAZZAM GELİŞMELER VAR"

Bakan Karaismailoğlu, ülkenin her noktasında muazzam gelişmelerin olduğuna işaret ederek, "Karada, havada, denizde, raylı sistemlerde, uzayda... Her bir konuda dünyanın gıptayla baktığı projeleri yönetiyor ve bunları vatandaşımızın, milletimizin hizmetine sunuyoruz. Onların moral, motivasyon ve yaşam kalitesini güçlendirmek için canla başla çalışıyoruz." dedi.

Ülkenin her noktasında bütün vatandaşları birbirine bağlayıp, dünya ile bağlantılarını sağlayacaklarını anlatan Karaismailoğlu, "Bolu'da da çok önemli yatırımlarımız var. Şu anda Güney Çevre Yolu Şantiyesi'nde bulunmaktayız. 2016-2017 yılından başlayan bir süreç devam ediyor. Burada gerekli incelemeleri ve istişareleri yaptık. Boluluların nabzını tuttuk. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda burasının D-100 kara yolundan Mudurnu yolu arasındaki 3 kilometrelik kısmı Boluluların istediği şekilde yol kotunu da düşürerek, inşallah hizmete alacağız." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Bolu Mudurnu Çevre Yolu Şantiyesine geçti. Burada incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, yetkililerden brifing aldı.

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