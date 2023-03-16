Bolu'da 4,8 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Bolu'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Düzce, İstanbul ve Ankara'dan da hissedildi. AFAD Başkanı Sezer, "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmuyor. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." açıklamasında bulundu.
Bolu'da 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem; İstanbul, Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere birçok ilden hissedildi.
AFAD Başkanı Yunus Sezer, "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmuyor. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
- İçişleri Bakanı Soylu, Şanlıurfa AFAD'da açıklamalarda bulundu
- "Türkiye, sadece bölgede değil, tüm dünyada sözü geçen bir ülke haline gelmiştir"
- Bolu'da 4,8 büyüklüğünde deprem
- Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığını yineledi
- 81 ilde 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması
- YSK Başkanı Yener: 15 ülkede daha sandık kurulacak