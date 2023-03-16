Bolu'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Bolu'da 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem; İstanbul, Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere birçok ilden hissedildi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmuyor. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." açıklamasında bulundu.



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