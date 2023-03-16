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16 Mart 2023 Perşembe 14:03:00 - Güncelleme:16 Mart 2023 Perşembe 14:03:00

Bolu'da 4,8 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

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Bolu'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Düzce, İstanbul ve Ankara'dan da hissedildi. AFAD Başkanı Sezer, "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmuyor. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

Bolu'da 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem; İstanbul, Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere birçok ilden hissedildi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmuyor. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : bolu deprem düzce istanbul ankara

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