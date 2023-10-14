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14 Ekim 2023 Cumartesi 17:17:00 - Güncelleme:14 Ekim 2023 Cumartesi 17:17:00

Bolu'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Kaynak: TRT Haber

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Bolu'da akşam saatlerinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.07'de Bolu'da 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 7,28 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

Etiketler : afad bolu deprem
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