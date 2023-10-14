Bolu'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Kaynak: TRT Haber
Bolu'da akşam saatlerinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.07'de Bolu'da 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 14, 2023
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Merkez (Bolu)
Tarih:2023-10-14
Saat:17:07:09 TSİ
Enlem:40.874 N
Boylam:31.737 E
Derinlik:7.28 km
Detay:https://t.co/uFBeXyLH2W@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin yerin 7,28 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, gelişmelerin takip edildiği belirtildi.
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