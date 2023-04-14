Başkan Erdoğan "Bu Malatya, ipi Kandil'deki PKK'lıların eline verenlere yar olur mu? Bu Malatya, ülkesinin güvenliğini terör örgütlerine teslim edeceklere yar olur mu" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkanın Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Deprem felaketi nedeniyle Ramazan'ın buruk yaşandığını belirten Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

TÜRKİYE'YE SEVDALIYIZ

"Bu yılın Ramazan ayını maalesef Malatya'nın da aralarında bulunduğu şehirlerde yaşadığımız depremler nedeniyle buruk geçirdik. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum. Biz asla bu depremi unutmadık, depremde kaybettiğimiz canları unutmadık, yıkıntıların altında kalan hayalleri unutmadık. Ölenleri geri getiremeyiz ama onun dışındaki kayıpları telafi etmekte kararlıyız. Şehirlerimizi en güzel haliyle yeniden ayağa kaldıracağız. Çünkü biz bu ülkeyi aşkla seviyoruz. Biz Malatya'ya sevdalıyız, kayısıya sevdalı olduğumuz gibi Türkiye'ye sevdalıyız. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Davasına sadık Malatya yanımızda olduğu müddetçe önümüzde hiçbir engel duramaz. Malatya bizimle olduğu sürece bizim bileğimizi kimse bükemez."

"Türkiye Yüzyılı, bize bir el uzatımı mesafede. Birliğinden dirliğinden taviz vermeyenlerin, yüreğiyle bileğiyle vatanına sahip çıkanların, sevdiğin yar Malatya'ya değmeli diyen gönül sultanlarının, adam gibi adamların kadın gibi kadınların delikanlı gibi delikanlıların şehridir.

BAY KEMAL NE YAPTI?

Bu Malatya, ipi Kandil'deki PKK'lıların eline verenlere yar olur mu? Bu Malatya, ülkesinin güvenliğini terör örgütlerine dış politikasını emperyalistlere teslim edeceklere yar olur mu? Siz bu işi bitirdiniz. 14 Mayıs'ta da sandıklarda bitireceksiniz. Gençler bu işi biliyor. Malatya'ya bunlara en güzel cevabı sandıkta vermek yakışır. 14 Mayıs'ta da bu kutlu yürüyüşü devam ettireceğiz."

"Acaba bu Bay bay Kemal ne yaptı? Bunun yaptığı bir şey var mı? Bay bay Kemal bir zamanlar SSK'nın genel müdürü değil miydi? Aman yarabbim o hastanelerin hali neydi? Ah Savaş Ay hayatta olsaydı da o programları tekrar tekrar gösterseydi. Hastalarımız hastanede ölüyor ve orada rehin kalıyordu. Bay bay Kemal sen bunların hesabını nasıl vereceksin? Şimdi ise bizim muhteşem hastanelerimiz var. Şu kovid'de bizim hastanelerimiz olmasaydı bizim halimiz nice olurdu. Biz durmadık çalıştık. Eğitimde çalıştık, yollarda, ulaşımda çalıştık. Durmak yok yola devam."

MİLLETİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZLERİMİZİ TUTUYORUZ

"Lider masa başında değil, işbaşında belli olur. Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür eseri senin dediğin gibi. Altyapısı, hastanesi, çarşısıyla parkıyla Malatya'nın çevresini küçük küçük şehirlerle donatacağız. 94 bin konut ve köy evinden 43 binin temelini attık. 6 bin 700'ünün temelini de bugün sizlerle atarak Ya Allah Bismillah diyoruz. Fazla uzatmadan kısa zamanda teslimatı yapacağız. Bugün Malatya'da ayrıca Pötürge, Yeşilyurt ve Battalgazi'de daha önce deprem nedeniyle hak sabi olan kardeşlerimizin konut ve köy evlerinin anahtarını teslim edeceğiz. Malatya'da ilk evim projesi kapsamında 2 bin 791 konut yaparak daha önce verdiğimiz sözleri tutmayı sürdürüyoruz."

MALATYA'YA 70 BİN KONUT HAYIRLI OLSUN

"Depremden 15 gün sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza bağlı TOKİ vasıtasıyla ilk konutların kazmasını vurmuştuk. Amacımız 319 binini 1 yıl içinde teslim edecek şekilde 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak şehirlerimizi normale döndürmektir. Evlerle birlikte işyerlerini de ihmal etmiyoruz. Malatya'ya 70 bin konut planladık. Yeni konutlarımızı 4 katı geçmeyecek şekilde yapacağız. Tüm bu konutları Malatya'nın mimarisine uygun şekilde planlıyoruz. Parkıyla, çarşısıyla adeta Malata'nın çehresini küçük küçük şehirler ile donatacağız. Malatya'da inşa edeceğimiz 6.700'ünün temelini sizlerle birlikte atarak ya Allah Bismillah diyoruz. Pötürge'de, Yeşilyurt'ta daha önceki depremden hak sahibi olan vatandaşlarımızın anahtarlarını teslim edeceğiz. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

RAMAZAN BAYRAMI'NDA KÖY EVLERİNİ TESLİM EDECEĞİZ

"Malataya'da başladığımız köy evlerinden bir kısmını Ramazan Bayramı'nda teslim edeceğiz. Biz Malatya'ya çok fazla eser kazandırdık. Malataya'ya 79 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Şehrimize üniversite açtık. Yüksek Öğretim Yurt binaları kazandırdık. Toplam 56 adet spor tesisi inşa ettik. Malatyalı ihtiyaç sahiplerine 5,5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Toplam yol uzunluğunu 464 km'ye ulaştırdık. Tarım ve ormanda Malatya'ya 14 baraj kazandaırdık. Son 20 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleri ile arazileri sulamaya aştık."

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ REFORM HAREKETİDİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Bahçeli şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı hükümet sistemi bir reform hareketidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yarıda bırakılmamalı, milletin huzuru için, devletimizin birliği için, milletimizin tekrar ayağa kalkmış büyük bir Türkiye olma hedeflerini gerçekleştirmek için bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamında ülkemiz açısından yarar bulunmaktadır." "Onun için arada 30 gün sonra millet iradesi bir tercihte bulunacaktır. Bir yanda Cumhurbaşkanı seçilecek diğer yanda TBMM oluşacaktır. Ama bir şeye dikkat etmek lazım. Meclis geçmişte de vardı ama Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 5 yılda başarılı bir uygulama ile milletimizin huzurundadır."

DEPREMZEDE RAHATA ERMEDEN BİZE RAHAT YOK

Başkan Erdoğan, Malatya'da depremzedelerle iftar programında konuştu.

YALNIZ BIRAKMIYORUZ: Şimdiye kadar birçok şehirde deprem mağdurlarımızla Iftar yaptık. Ankara ve İstanbul'da depremzedelerle bir araya geldik. Afet mağduru kardeşlerimizi asla yalnız bırakmıyoruz.

TAM KADRO SAHADAYIZ: Seçim gündeminin siz kardeşlerimizin sorunlarını unutturmasına asla müsaade etmeyeceğiz. 250 belediyemizle, STK'larla tam kadro sahadayız. Bakanlarımız ilk günden itibaren bölgede adeta kamp kurdular. Tüm imkanları deprem bölgesine yığdık. Bütün ihtiyaçlarınızı noksansız karşılıma gayretindeyiz. .

GÜNDEMİMİZ BAŞKA: Başkalarının gündemi ne olursa olsun bizim gündemimiz sizsiniz. Başkaları ne hesap yaparsa yapsın bizim önceliğimiz sizsiniz. Koltuk peşinde olanlar 6'lı masanın etrafında. İkbal peşinde değiliz, makam peşinde hiç değiliz. Sizin hayır dualarınızı almanın peşindeyiz.

RAF ÖMÜRLERİ: Birileri didişedursun, Türkiye Yüzyılı vizyonunu adım adım gerçekleştiriyoruz. Afet bölgesindeki kardeşlerimiz üzüntüye kapılmasın. Depremde vefat edenlerin kırkı bile çıkmadan koltuk kavgasına tutuşanlar sizi üzmesin. Kandil'den bağıranlar çağıranlar... Bunlar vız gelir tırıs gider. Biz işimize bakacağız. Bunların raf ömrü 14 Mayıs'ta dolacaktır.

AYAĞA KALDIRACAĞIZ: Cumhur İttifakı'na güvenmeye devam edin. Devletimiz hiçbir insanını sahipsiz bırakmaz. Bizler sizlerin yanında olacağız. Deprem bölgesindeki 14 milyon vatandaşımız rahatına kavuşana kadar biz de kendimizi rahata kavuşmuş hissetmeyeceğiz. Nasıl daha önceki afetlerde yaraları kısa sürede sardıysak, Malatya ile birlikte diğer 10 ilimizi de ayağa kaldıracağız.

ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Emine Erdoğan, afetzedelerin taleplerini dinledi, herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Emine Erdoğan, çeşitli hediyelerle de afetzede çocukların yüzünü güldürdü.

25 BİN KİŞİ İBADET EDEBİLECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Diyarbakır'da yapımı 6 yılda tamamlanan Selahaddin Eyyubi Camii'ni hizmete açıyor. Toplam 25 bin kişinin ibadet edebileceği cami, Diyarbakırlı iş insanı İhsan Arslan tarafından Yenişehir semtinde yaptırıldı. Toplam 43 bin 500 metrekare kapalı alanı bulunan caminin bünyesinde 700 kişilik bir konferans salonunu, 1500 metrekarelik fuaye ve sergi salonu ile 500 araçlık otopark yer alıyor. Her bir kapısının ayrı ismi bulunan caminin yanlarındaki 4 kapı Hz. Adem, Hz. İbrahim, Hz. Musa ve Hz. İsa'nın adlarını taşırken ana kapıda ise Hz. Muhammed'in ismi yer alıyor.

PUSULA HAZIR

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulalarının basılması yönünde talimat verildi. YSK Başkanı Ahmet Yener, taslak olarak hazırlanan oy pusulasını inceledi. YSK heyeti, uygun olan oy pusulasının basım işlemlerinin başlatılmasını kararlaştırdı. Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de 1 Nisan'da çekilen kurada, 1. sırada Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3. sırada Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yer almıştı.