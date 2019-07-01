Bolu merkezli 6 il ve KKTC'de düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, ‘Silahlı Kuvvetler’ içine sızmış olan ve ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan 1 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay, 1 açığa alınan yüzbaşı, 1 açığa alınan astsubay, 2 ihraç askeri öğrenci, 1 ihraç astsubay, mahrem imam olduğu değerlendirilen ve Bylock kullanıcısı 1 sivil mahrem sorumluyu yakalamak için çalışma başlattı.

FETÖ şüphelilerine yönelik Bolu merkezli, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Aksaray, Hatay ve KKTC'de yapılan eşzamanlı operasyonlarda 9 şüpheliden 7’si yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İHA