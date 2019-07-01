Bolu merkezli 6 il ve KKTC'de düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
Bolu merkezli 6 il ve KKTC’de yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında, aralarında asker, polis ve mahrem sorumlu olan 7 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, ‘Silahlı Kuvvetler’ içine sızmış olan ve ankesörlü telefonlarla haberleştikleri tespit edilen 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan 1 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay, 1 açığa alınan yüzbaşı, 1 açığa alınan astsubay, 2 ihraç askeri öğrenci, 1 ihraç astsubay, mahrem imam olduğu değerlendirilen ve Bylock kullanıcısı 1 sivil mahrem sorumluyu yakalamak için çalışma başlattı.
FETÖ şüphelilerine yönelik Bolu merkezli, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Aksaray, Hatay ve KKTC'de yapılan eşzamanlı operasyonlarda 9 şüpheliden 7’si yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
İHA
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