Bolu Dağı Tüneli'nde bakım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanacak
Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde bakım çalışması nedeniyle İstanbul yönünde ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde havalandırma sistemleri bakım çalışması nedeniyle İstanbul yönünde ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.
Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bolu Dağı Tüneli'nde havalandırma sistemleri bakım çalışması yürütülecek.
Bu kapsamda 4 Ağustos'ta 00.30-07.00 saatlerinde İstanbul yönünde (3,85-6,95 kilometreler/tünel içi) önce sol-orta şeritler, sonrasında da sağ-orta şeritler trafiğe kapatılacak.
- Bolu Dağı Tüneli'nde bakım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanacak
- Şehitlerin kanı yerde kalmadı: Gri kategoriye bir çizik daha
- "Mısır ile karşılıklı ticaretimizi 15 milyar dolara ulaştırmayı kararlaştırdık"
- Çanakkale'de çıkan yangın tarım arazisinde zarara neden oldu
- Esenyurt'taki saldırının zanlılarından Murat Özer tutuklandı
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'a gidiyor